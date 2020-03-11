Віка з НеАнгелів в одному халаті запропонувала шанувальникам участь в незвичайному марафоні

Чарівна Вікторія Смеюха з групи НеАнгели постійно захоплює шанувальників стрункою і підтягнутою фігурою, а також пружним пресом. При цьому такі форми - результат постійної роботи над собою і правильного харчування, як не раз розповідала співачка. Днями дівчина вирішила допомогти і іншим добитися схожого ефекту і поділилася відео своїх ефективних тренувань для красивого рельєфу тіла.

А в новій публікації Віка схвилювала пікантним постільною знімком. На фото в Instagram вона зображена на ліжку, при цьому на артистці лише білий халат на голе тіло, а також рушник на голові - вона тільки що вийшла з душу. Виконавиця грайливо притримує підлоги халатика на грудях і заклично дивиться в об'єктив.

Зірка запропонувала своїм підписникам обзавестися новою корисною звичкою - раніше вставати вранці, і перерахувала плюси раннього підйому.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Доброго ранку! Яку звичку ви хотіли б впровадити найбільше? Я за Ранній підйом!!! Тому пропоную вам взяти участь у марафоні з раннього прокидання. Це не означає, що всім треба буде терміново вставати о 5 ранку. Просто зрушити будильник на годину раніше, ніж треба. Що можна встигнути за цей час: - позайматися спортом - почитати - помедитувати - вивчити чогось нового - прогулятися - провести процедури по догляду за собою - позайматися творчістю (малювання, вишивання тощо) - тим, що подобається, але ніяк не знаходиться час для цього.

Коли ви болісно намагаєтеся продерти очі, чуючи, як на тумбочці біля ліжка надривається будильник ( найважча частина раннього підйому – перші п'ять хвилин) важливо пам'ятати, що в цей момент ви воюєте з собою. Це вирішальний час, коли, затишно лежачи в теплому ліжку, ви приймаєте головне рішення – почати день зараз же або натиснути на кнопку будильника повтору сигналу. Ранній підйом можна освоїти точно так само, як ми освоюємо їзду на велосипеді. Зате ви здивуєтеся, як сильно це змінить ваше життя! Більш спортивне тіло, знання нової мови, більше десятка прочитаних книг. Чим швидше ви почнете рано вставати, тим швидше дні, які чекають вас попереду, будуть ставати краще", - закликала Вікторія до участі в такому незвичайному марафоні.

Фолловери почали ділитися своїми думками про таку пропозицію в коментарях.

Тоді краще вже взагалі не лягати

А я встаю о 5 ранку, замість зарядки_огород, приготувати сніданок у 7 на роботу!

На самому справі правильний режим , продовжує молодість і продовжує життя .

Ви крутаяяяя

Красива

Я з вами

Крясивая тут! А в п'ять багато і так встають, ща раніше світліше набагато легше буде вставати.

Дівчина вогонь, як завжди

О, так ) це дійсно те, що потрібно ) дуже класна ідея для марафону ))

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів показала щасливі фото з сонячної Іспанії. Дівчина позувала без макіяжу в джинсовій куртці-оверсайз з принтом у вигляді серця на спині і вузьких джинсах.