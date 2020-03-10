ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Готуйся! Віка з НеАнгелів розсекретила своє ефективне тренування для стрункості

Lite » Краса 10.03.2020 - 16:42
Готуйся! Віка з НеАнгелів розсекретила своє ефективне тренування для стрункості
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка записала відео занять з тренером у спортзалі

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели може похвалитися завидною стрункістю і підтягнутим тілом. Дівчина зізнається, що її форми і зовнішній вигляд – результат правильного харчування і посиленої роботи над собою, зі спортом співачка на "ти". Її фото в бікіні викликають невимовне захоплення у шанувальників, які нахвалюють сталевий прес і осину талію артистки. Вікторія вирішила долучити фанів до спорту і поділилася з ними свїм ефективним тренуванням для красивого рельєфу тіла.

Віка опублікувала ряд відео зі сопртазалла, на яких в спортивному топі і лосинах виконує під керівництвом тренра вправи з гумками, гирею і гантелями.

"Мила моя #інстаподруго, сьогодні тебе запрошую до нас на тренування, так що готуйся! Закидаю найпоширенішими видами навантажень. Я відчуваю, що ми повинні розповісти те, що тобі як і мені потрібно знати на всі 100", - пообіцяла вона.

Підписники дівчини подякували її не тільки за потужну мотивацію, але і корисний контект, а також не втрималися від компліментів.

  • Гарне тренування, гарна форма...так тримати
  • Mega cool! Краса - це праця, дівчатка!
  • Яка талія
  • Блін, фігурка – вогонь
  • Фігура ідеальна!
  • Спасибі вам за тренування!
  • Який прес
  • Фантастична форма

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів показала щасливі фото з сонячної Іспанії. Дівчина позувала без макіяжу в джинсовій куртці-оверсайз з величезним принтом у вигляді серця на спині і вузьких джинсах.

Приклад для наслідування: Віка з НеАнгелів вразила точеними формами у відвертій сукні Віка з НеАнгелів поділилася атмосферними фото з мосту кохання в Німеччині
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся