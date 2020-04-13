Від пацанки до панянки-4: учасниці реаліті фліртували з Тарасом Тополею

Тарас Тополя (фото: Новий канал)

Учасниці реаліті Нового каналу «Від пацанки до панянки» фліртували з фронтменом гурту «Антитіла»

Дев'ятий тиждень у Школі леді був присвячений темі лідерства. І розпочали його «пацанки» з конференції, на якій кожна з них виголосила доповідь.

– У мене було щось про феміністок і суфражисток, – розповідає учасниця «Від пацанки до панянки», Катя #Канарейка Устинова. – Про те, що чоловіки думають, нібито вони сильніші. Але це далеко не так. От, наприклад, коли я вип'ю пляшку горілки, то спокійно йду собі спати. А чоловіки можуть сидіти і плакати.

– Я розповідала, що заважає людям досягнути мети, – каже ще одна героїня реаліті Нового каналу, Євгенія #Батюшка Мазур. – І вирішила навести в приклад себе, аби слухачів зачепило. Зізналася, що пропустила вступні іспити в університет, бо була під кайфом. Коли я говорила, то бачила, що їм цікаво. Вони дивилися на мене, ставили запитання.

Але більше за все увагу «пацанок» привернули присутні на конференції зіркові слухачі.

– Був телеведучий Андрій Кіше, – перелічує Катя #Канарейка Устинова, – Він трохи схожий на індуса і на хлопця, якого можна розвести. Думаю, що я б швидко його розвела. Була діджей Нана, у якої фантастично рівний ніс. Я навіть зробила їй щодо цього комплімент. Але найбільше мою увагу привернув Тарас Тополя з гурту «Антитіла».

«Пацанка» навіть сіла поряд із музикантом, аби особисто з ним познайомитися.

– Я запитала, як його справи, – зізнається Катя #Канарейка. – Сказала, що мені дуже подобаються його пісні. І намагалася непомітно глянути на його руку, аби перевірити, чи він справді одружений. Але таки, на жаль, одружений.

Приглянувся фронтмен «Антитіл» і ще одній учасниці «Від пацанки до панянки» – Вікторії #Боксерші Альохіній. Хоча дівчина це всіляко заперечувала.

– Я не фліртувала з ним, – пояснила вона. – Просто під час доповіді, коли зайшла мова, сказала, що він такий нічого. Це не флірт, а комплімент.

Як пройшла конференція і знайомство з українськими селебритіз? Дивіться вже сьогодні, 13 квітня, о 19:00 в реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі!