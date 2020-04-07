Владу Роговенко вигнали з «Від пацанки до панянки» після пиятики та еротичних танців

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Учасницю реаліті Нового каналу вже дорогою додому врятувала Ірина Зайцева – заступниця директорки Школи леді

Вже вдруге викладачі Школи леді застосували своє право вето: спочатку Катерина Виноградова повернула на проект Євгенію #Батюшку Мазур, а тепер Ірина Зайцева подарувала шанс Владі Роговенко.

Екс-учасниця проекту «Супермодель по-українськи» прийшла на «Від пацанки до панянки», аби змінитися. Але на восьмому тижні реаліті знову наступила на ті ж граблі – дівчина напилася і непристойно танцювала на одному з випробувань.

– Мене справедливо номінували на вигін, – зі сльозами на очах зізнається Влада Роговенко. – Минулого тижня я отримала чорне перо, як найгірша учениця. І не зробила висновків.

У номінації з Владиславою Роговенко стояло ще троє «пацанок» – Вікторія #Боксерша Альохіна, Євгенія #Батюшка Мазур та Юлія #Бандитка Чигринець. Але через те, що Влада не зробила висновків і не доклала зусиль, попрощатися вирішили саме з нею.

– На словах, що саме я залишаю проект, у мене зупинилося серце, – поділилася учасниця реаліті Нового каналу. – Я не могла повірити, що їду додому. Не знала, що мені там робити. І була шокована.

Другий шанс «пацанці» дала Ірина Зайцева – вже коли та їхала додому, заступниця директорки Школи леді наздогнала й повідомила Владиславі, що своє право вето застосувала до неї.

– Колеги не погоджувалися, що Владу потрібно залишити на проекті, – пояснює Ірина Зайцева. – Але особисто я їй повірила. Побачила в ній ту, якій ще трішки потрібно допомогти.

Чи зробить Владислава Роговенко висновки? І як сприймуть її повернення інші учасниці? Побачимо в наступних випусках «Від пацанки до панянки» – щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!