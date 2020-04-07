ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Владу Роговенко вигнали з «Від пацанки до панянки» після пиятики та еротичних танців

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.04.2020 - 15:46
Владу Роговенко вигнали з «Від пацанки до панянки» після пиятики та еротичних танців
Фото: Новий канал

Учасницю реаліті Нового каналу вже дорогою додому врятувала Ірина Зайцева – заступниця директорки Школи леді

Вже вдруге викладачі Школи леді застосували своє право вето: спочатку Катерина Виноградова повернула на проект Євгенію #Батюшку Мазур, а тепер Ірина Зайцева подарувала шанс Владі Роговенко.

Екс-учасниця проекту «Супермодель по-українськи» прийшла на «Від пацанки до панянки», аби змінитися. Але на восьмому тижні реаліті знову наступила на ті ж граблі – дівчина напилася і непристойно танцювала на одному з випробувань.

– Мене справедливо номінували на вигін, – зі сльозами на очах зізнається Влада Роговенко. – Минулого тижня я отримала чорне перо, як найгірша учениця. І не зробила висновків.

Владу Роговенко вигнали з «Від пацанки до панянки» після пиятики та еротичних танців

У номінації з Владиславою Роговенко стояло ще троє «пацанок» – Вікторія #Боксерша Альохіна, Євгенія #Батюшка Мазур та Юлія #Бандитка Чигринець. Але через те, що Влада не зробила висновків і не доклала зусиль, попрощатися вирішили саме з нею.

– На словах, що саме я залишаю проект, у мене зупинилося серце, – поділилася учасниця реаліті Нового каналу. – Я не могла повірити, що їду додому. Не знала, що мені там робити. І була шокована.

Владу Роговенко вигнали з «Від пацанки до панянки» після пиятики та еротичних танців

Владу Роговенко вигнали з «Від пацанки до панянки» після пиятики та еротичних танців

Другий шанс «пацанці» дала Ірина Зайцева – вже коли та їхала додому, заступниця директорки Школи леді наздогнала й повідомила Владиславі, що своє право вето застосувала до неї.

– Колеги не погоджувалися, що Владу потрібно залишити на проекті, – пояснює Ірина Зайцева. – Але особисто я їй повірила. Побачила в ній ту, якій ще трішки потрібно допомогти.

Чи зробить Владислава Роговенко висновки? І як сприймуть її повернення інші учасниці? Побачимо в наступних випусках «Від пацанки до панянки» – щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

«Ревізор» Юлія Панкова перевірить роботу закладів під час карантину Учасниця Холостяк-10 Аня назвала топ-10 книг з психології та самопізнання
Новини України Новый каналтв-шоу
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся