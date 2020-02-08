Від пацанки до панянки 4 сезон: чого чекати від "перероджених" пацанок

Від пацанки до панянки 4 сезон (фото: Новий канал)

Прем'єра нового сезону популярного шоу відбудеться 17 лютого

Четвертий сезон реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі буде відрізнятися від попередніх. Раніше ми розповідали, що у Школи леді з’явилися нові керівники – директорка Тетяна Мокріді та дві заступниці – Катерина Виноградова та Ірина Зайцева. А також те, що цей сезон вийде під ексклюзивним хештегом #загублені. Але це ще не все.

Переродження «пацанок»

Мета реаліті «Від пацанки до панянки» значно глибша, ніж навчити дівчат хороших манер. Команда проекту на чолі з керівниками Школи леді намагається допомогти «пацанкам» пережити весь тягар минулого та розпочати нове життя. Іншими словами, переродитися, наче Фенікс. Відтак саме цього міфічного птаха зробили символом четвертого сезону. Він зображений на гербі Школи леді. А також у формі Фенікса зроблені брошки учасниць, які вони отримали на початку проекту і віддавали, залишаючи його.

– Дівчата прийшли зневіреними і загубленими, – каже директорка Школи леді Тетяна Мокріді. – Життя перетворило серця більшості з них на попіл. Фенікс щосекунди нагадував кожній з «пацанок», що вона, як чарівний птах, здатна воскреснути з попелу. Птах ніби шепотів, що навіть повне знищення – це не кінець, і на будь-якому згарищі народжується щось нове. Наша віра в учасниць, їхня здатність віднайти себе – це і була та магічна сила, що гарантувала відродження, шанс на нове життя. Щотижня учениці долали чимало перешкод, страхів і звичок минулого, виборюючи право носити свого «фенікса».

Трендові «пацанки»

Якщо вже змінюватися зсередини, то робити це і ззовні. Цьогорічних учениць Школи леді можна по праву назвати одними з найстильніших. Оскільки спеціально для них розробили сучасну шкільну форму з картатих спідниць, голубих сорочок, гольфів та оксфордів.

– Як коуч у сфері стосунків можу з упевненістю сказати, що, змінюючи одяг, дівчата змінюють і свій характер, – розповіла Новому каналу Ірина Зайцева. – Тому ми перевдягнули наших «пацанок» із рваних джинсів, рожевих худі та кедів у стриману, але водночас комфортну шкільну форму. Хоча такою вона видалася спочатку не всім ученицям (усміхається). Дівчата повинні зрозуміти, що леді сьогодні можна бути і в брюках, і в бомбері. Головне в образі – доречність та жіночність.

Право вето

Ще одним нововведенням четвертого сезону стало право вето – кожна з викладачів могла по одному разу повернути якусь із «пацанок».

– Наші рішення не завжди співпадали, – пояснює заступниця директорки Школи леді Катерина Виноградова. – Інколи хтось із викладачів був не згоден із думкою інших. І тоді він мав змогу скористатися своїм правом вето. Але це обговорювалося. Педагог мав переконати інших, чому «пацанка», якій він хоче дати шанс, гідна повернутися.

Не терпиться побачити новий сезон «Від пацанки до панянки»? Не пропустіть прем’єру 17 лютого о 19:00 на Новому каналі!