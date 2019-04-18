"Весна чи кохання?" Романтичний Потап зворушив радісною новиною

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Продюсер розкрився перед шанувальниками з незвичайної сторони

Популярний продюсер і репер Потап не втомлюється дивувати шанувальників своєї багатогранністю. Він не тільки професіонал своєї справи і прекрасний автор хітів, але, виявляється, ще й займається садівництвом. Так, артист похвалився радісною новиною – у нього зацвів абрикос. Весняним мрійливим фото поруч з молодим деревцем Потап поділився в Instagram.

Знімок вийшов романтичним і зворушливим, адже побачити репера в подібному амплуа ніхто не очікував.

"Нарешті розцвіла..." - залишив багатозначний підпис щасливий співак, злегка посміхаючись на камеру.

Шанувальники помітили, не тільки квітуче деревце, але і квітучий вигляд артиста і назвали його образ романтичним, а також стали гадати, що стало причиною такої раптової сентиментальності – весна або кохання? Деякі навіть не впізнали репер. «Потап, ти чи що?» - здивовано питали вони.

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

"Чарівний Потапчик!", "Так романтично", "Прекрасне фото", "Чумачеча весна", "Розквітають сади, як Потап по весні", "Красавчик", "Ой, яка милота!", "Потап, квітне, як сакура", "Потап, ти з віком стаєш ще цікавіше. Як класно!", "Це так мило! Потап, ти відкриваєшся з зовсім іншої сторони, чи то весна, чи то кохання", - писали коментатори.

А ось футбольні вболівальники оцінили не стільки зворушливе фото, скільки футболку артиста.

"За футболку респект", "За Барселону респект!", "Так-так, "Барса" розцвіла", "Класна футболка!", "Леха! За футболку окремий респект! Visca El Barca", - писали вони.

Нагадаємо, що Потап похвалився спортивним досягненням і розповів про перемогу своєї команди.

Раніше Потап показав, як проводить активний вікенд з сином Андрієм.