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"Подарувала курточку": Потап заінтригував фото в стильній обновці

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.04.2019 - 15:09
"Подарувала курточку": Потап заінтригував фото в стильній обновці
Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Репер похвалився подарунком від загадкової дівчини

Відомий продюсер і репер Потап останнім часом радує не тільки квітучим зовнішнім виглядом і підтягнутою фігурою ( він схуд на 17 кг!), але і зміною іміджу. В його гардеробі з'явилося багато трендового одягу в молодіжному стилі, які артисту дуже до лиця. Шанувальники відчували, що до кардинальної зміни образу причетна дівчина, яка стимулює репера виглядати краще. Втім, він і сам проговорився про це під новим знімком в Instagram.

Потап відображений у куртці камуфляжного забарвлення з накладними кишенями, темно-синіх звужених джинсах, футболці з яскравим принтом і класичних кедах Vans. Шанувальники звернули увагу на вже звичну в останній час локацію – цегляна стіна поруч зі скляними дверима. Вони припустили, що на знімку зображений приватний будинок самого артиста. Не менш інтригуючим, ніж місце, виявилася підпис до кадру.

"Подарувала курточку - одягнув!" - залишив лаконічний підпис до стильного фото продюсер, змусивши фанів губитися в здогадах.

&quot;Подарувала курточку&quot;: Потап заінтригував фото в стильній обновці

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Коментатори припустили, що презент йому зробила Настя Каменських, адже про їх роман не вщухають чутки не перший рік. Артисти обмежуються лише красномовними натяками, але відкрито про свої стосунки не заявляють.

&quot;Подарувала курточку&quot;: Потап заінтригував фото в стильній обновці

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

&quot;Подарувала курточку&quot;: Потап заінтригував фото в стильній обновці

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

"Відмінно виглядаєте, Олексій! Думаю, справа навіть не у куртці", "Подарувала курточку - одягнув! Потап красень - схуд", "Це навіть будинок Насті і Потапа, ясно ж, хто подарував", "Ми завжди знали, що у неї гарний смак, що на чоловіків на речі", "Напевно, Настя подарувала", "Хто подарував, Настя?", "Льоша, скажи Насті хай фотографує в іншому ракурсі, на рівні грудей", - радили фолловери.

Раніше Потап і Настя провели разом спортивний день. Їх досягненнями похвалився тренер артистів, Андрій Хомицький, опублікувавши спільне фото.

Також Настя Каменських полонила фотосетом з пробіжки в компанії свого коуча, який допоміг дівчині схуднути і обзавестися бажаними формами.

До речі, Потап розвеселив мережу оригінальним образом в яскравих штанях і з масивними реперськими прикрасами на грудях.

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