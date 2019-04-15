ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Хочу пограти з тобою": Потап захопив спортивним досягненням

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2019 - 14:34
"Хочу пограти з тобою": Потап захопив спортивним досягненням
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Марія Бондаренко
Редактор стрічки новин LITE

При цьому Потап не зізнається, де саме і з ким відбувся цей турнір

Потап продемонстрував шанувальникам ще один свій талант. Так, відомий український продюсер і репер також любитель спорту. Шанувальники Потапа вже неодноразово звертали увагу, що він дуже схуд останнім часом, і це йому тільки до лиця. Крім пробіжок та спільних тренувань з Настею Каменських (у пари загальний тренер), репер також захоплюється баскетболом.

На своїй instagram-сторінці Потап опублікував парочку фото з великого залу. На знімках відображені моменти гри. Видно, як продюсер в стрибку намагається зупинити атаку.

При цьому Потап, як завжди, лаконічний:

"Ми виграли турнір, і це найголовніше, команда, дух, прагнення і довгоочікувана перемога! Don't take L s only W!" – коротко підписав знімки репер.

Проте, так і не пояснив, що це був за турнір, де він проходив і т. д. І все ж шанувальники Потапа поспішили його привітати.

Потап

Потап

Потап також любитель баскетболу (фото: instagram.com/realpotap)

Так, підписники виконавця відзначили, що він молодець, і добре, що взявся за себе:

  • "Не зламайте батька - йому ще співать))"
  • "Вітаю! Там блок 100%"
  • "Здорово, баскетбол - супер вид спорту"
  • "Теж хочу з ним погратися в баскем"
  • "Що за турнір? Коли наступний і як можна прийняти участь?"
  • "Найкращий!"
  • "Супер, молодець"

Зазначимо, що вихідні у Потапа видалися дуже насичені. Співак не тільки здобув перемогу в спортивному турнірі, але також провів продуктивні вихідні зі своїм сином Андрієм. Хлопчик народився від першої дружини репера — продюсера Ірини Горової. У 2014 році пара офиційно розлучилася.

Разом з сином Потап політав в аеротрубі. Також трохи пізніше в своєму сторіз репер показував, що сходив з сином в ресторан – підкріпитися.

І до речі, останнім часом Потап також полюбив публікувати свої стильні образи. Нещодавно продюсер похвалився модною обновкою – курткою з камуфляжним принтом. І знову шанувальники музиканта засипали його захопленими компліментами, мовляв, як він схуд.

Схудлий Потап показав, з ким проводить свої вихідні "Приклад для оточуючих": Потап і Настя Каменських знову "засвітилися" разом
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Потапрепер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся