"Хочу пограти з тобою": Потап захопив спортивним досягненням

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

При цьому Потап не зізнається, де саме і з ким відбувся цей турнір

Потап продемонстрував шанувальникам ще один свій талант. Так, відомий український продюсер і репер також любитель спорту. Шанувальники Потапа вже неодноразово звертали увагу, що він дуже схуд останнім часом, і це йому тільки до лиця. Крім пробіжок та спільних тренувань з Настею Каменських (у пари загальний тренер), репер також захоплюється баскетболом.

На своїй instagram-сторінці Потап опублікував парочку фото з великого залу. На знімках відображені моменти гри. Видно, як продюсер в стрибку намагається зупинити атаку.

При цьому Потап, як завжди, лаконічний:

"Ми виграли турнір, і це найголовніше, команда, дух, прагнення і довгоочікувана перемога! Don't take L s only W!" – коротко підписав знімки репер.

Проте, так і не пояснив, що це був за турнір, де він проходив і т. д. І все ж шанувальники Потапа поспішили його привітати.

Потап також любитель баскетболу (фото: instagram.com/realpotap)

Так, підписники виконавця відзначили, що він молодець, і добре, що взявся за себе:

"Не зламайте батька - йому ще співать))"

"Вітаю! Там блок 100%"

"Здорово, баскетбол - супер вид спорту"

"Теж хочу з ним погратися в баскем"

"Що за турнір? Коли наступний і як можна прийняти участь?"

"Найкращий!"

"Супер, молодець"

Зазначимо, що вихідні у Потапа видалися дуже насичені. Співак не тільки здобув перемогу в спортивному турнірі, але також провів продуктивні вихідні зі своїм сином Андрієм. Хлопчик народився від першої дружини репера — продюсера Ірини Горової. У 2014 році пара офиційно розлучилася.

Разом з сином Потап політав в аеротрубі. Також трохи пізніше в своєму сторіз репер показував, що сходив з сином в ресторан – підкріпитися.

І до речі, останнім часом Потап також полюбив публікувати свої стильні образи. Нещодавно продюсер похвалився модною обновкою – курткою з камуфляжним принтом. І знову шанувальники музиканта засипали його захопленими компліментами, мовляв, як він схуд.