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На те була вагома причина: стало відомо, чому принц Вільям не хотів одружуватися на Кейт Міддлтон

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.05.2020 - 20:21
На те була вагома причина: стало відомо, чому принц Вільям не хотів одружуватися на Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня чекала цілих 10 років

Кейт Міддлтон і принц Вільям – одна з найвідоміших пар в світі, кожен крок якої під прицілом камер. Історія кохання герцогів Кембріджських також відома практично кожному. Тим не менш, в ній є і таємні сторони, які довгі роки хвилювали фанатів. Один з найпопулярніших питань, що мучать шанувальників: чому знаменита пара так довго – цілих 10 років – не пов'язувала себе узами шлюбу? Відповідь на це питання, нарешті, є.

Герцоги почали зустрічатися ще в університеті, але оголосили світові про свої заручини тільки через 7 років. Всі ці роки Кейт була головною мішенню папараці і хейтеров, які вже дали їй негласне прізвисько «наречена, що вічно чекає». За чутками, на цю тему навіть пожартував принц Чарльз. Дізнавшись про довгоочікувані заручини, він сказав: «Що ж, вони досить попрактикувалися»...

На те була вагома причина: стало відомо, чому принц Вільям не хотів одружуватися на Кейт Міддлтон

Весілля герцогів (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

До моменту весілля Кейт та Вільям були знайомі вже 10 років. Сам він був переконаний, що кохана – ідеальна кандидатура на роль його дружини і матері його дітей. В своїх почуттях він також не сумнівався... Більш того – пара вже жила разом, і вся Великобританія буквально затамувала подих в очікуванні. Але принц, незважаючи на суспільний тиск, не квапився. У чому ж причина такого довгого очікування?

На те була вагома причина: стало відомо, чому принц Вільям не хотів одружуватися на Кейт МіддлтонТепер пара вважається однією з найміцніших (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Як запевняє королівський експерт Кеті Ніколл, на принца справив незабутнє негативне враження приклад шлюбу її батьків. Старший з синів принцеси Діани боявся повторити невдалий досвід, несвідомо «скопіювавши» поведінку батьків. Тому твердо вирішив не поспішати і не вестися на вмовляння обзавестися сім'єю будь-якою ціною. «Він знав, що принца Чарльза вмовили взяти за дружину принцесу Діану, тому що вона розцінювалася як відповідна партія», – запевняє Кеті Ніколл.

На те була вагома причина: стало відомо, чому принц Вільям не хотів одружуватися на Кейт Міддлтон

Кейт і Вільям щасливі у шлюбі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також Вільям запевняв, що не має наміру одружуватися, поки йому не виповниться 30 років. Але в підсумку все ж порушив обіцянку, піднісши своїй коханій кільце з сапфіром за два роки до цієї дати. Сьогодні сім'я Кейт і Вільяма, незважаючи на періодичні чутки про проблеми і розбіжності, вважається однією з найбільш міцних і щасливих у королівської династії. Так що, мабуть, очікування було того варте!

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