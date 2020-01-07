Веселі і щасливі: Джамала підкорила трепетним сімейним різдвяним фотосетом

Джамала зізнається, що Новий Рік асоціює з веселощами і галасливою компанією, тоді як релігійні свята намагається проводити в колі сім'ї. Співачка нещодавно організувала сімейний фотосет, для якого позував разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим і підрослим синочком Емір-Рахманом. Хлопчик відчував себе в кадрі як риба у воді, а його мама дивилась на малюка щасливими і повними гордості очима. Результатами душевного фотосету біля ялинки вона поділилася на сторінці в Instagram.

На кадрах артистку можна побачити з трендовому брючному костюмі у велику клітку від українського дизайнера Ельвіри Гасанової. Її волосся гладко зачесане, макіяж - ніжний і не яскравий з акцентом на виразні очі.

Джамала позує в обнімку з чоловіком, з розчуленням спостерігає за синочком-непосидою, з обличчя якого не сходить щаслива усмішка.

Джамала з чоловіком і сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"З Різдвом усіх, хто святкує!" - залишила лаконічну підпис під сімейним фотосетом зірка.

Наповнені любов'ю і щастям кадри не могли залишити байдужими шанувальників співачки. Вонизазначили, що у синочка Джамали мамині очі.

Прекрасні!

Дуже гарна родина

Які милі

Які ви чудові. З Різдвом, дорогі

Які ви гарні

Синок у вас такий кумедний

Який ваш син красивий

А очі мамині у синочка!

З Різдвом. Чудова родина

Скріншот коментарів

До речі, раніше Джамала вже публікувала схожий фотосет в тих самих святкових інтер'єрах, тільки тоді її синочок був одягнений в костюм маленького Санти.