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Чим шумніше, тим крутіше: Джамала вразила екстремальним декольте і новорічним настроєм

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.12.2019 - 12:05
Чим шумніше, тим крутіше: Джамала вразила екстремальним декольте і новорічним настроєм
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка любить святкувати Новий Рік в галасливій компанії

Джамала, як і всі українські зірки, активно готується до Нового Року, а також ділитися своїми спогадами про те, як святкувала це чарівне свято в дитинстві. Так, співачка повторила свій яскравий образ з ранку у садку і постала у милому і зворушливому аутфіті з величезним бантом. Тепер же вона поміркувала про ідеальнесвяткування Нового Року і поділилася доволі гарячим знімком в Instagram.

Заради ефектного кадру артистка розмістилася в простому холі на килимах, вона сперлася об крісло і підперла голову рукою. На Джамалі – короткий топ, який підкреслив її значний бюст, улюблені штани-палаццо з високою посадкою, довгий кардиган і витончені плетені босоніжки на тонких підборах. На руку вона накинула чорну шкіряну куртку зі світлими вставками і ремінцями. Зачіска – високий пучок і макіяж з акцентом на виразні очі довершують зухвалий образ зірки.

У коментарі під знімком співачка розповіла, що не вважає Новий Рік сімейним святом і любить зустрічати його в галасливій компанії.

Чим шумніше, тим крутіше: Джамала вразила екстремальним декольте і новорічним настроєм

"Вважаю, що святкування Нового року не мусить відбуватися тільки в колі сім'ї. Це ж не релігійне свято. Мені здається, навпаки – чим веселіше, шумніше, з новою компанією, тим крутіше!" - зазначила вона.

Шанувальники поділилися своєю думкою про ідеальну зустріч Нового Року і не упустили можливості обдарувати зірку компліментами.

  • Саме так, повністю згоден
  • Приєднуюсь. Різдво мусимо святкувати з нашими батьками, родичами, бабусями та дідусями. Вшанувати і вдячитити колядникам
  • У колі близьких людей
  • Дуже гарне фото!
  • Крутяк
  • У колі близьких людей
  • Тільки у колі сімї!

Скріншот коментарів

Раніше Джамала здивувала яскравим екстремальним бюджетним образом і розповіла, як недорого і стильно одягнутися.

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