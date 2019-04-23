ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Веселі подружки: Анна Сєдокова з донькою "запалили" під пісню Монатіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.04.2019 - 10:43
Веселі подружки: Анна Сєдокова з донькою "запалили" під пісню Монатіка
Фото: Анна Седокова з донькою (instagram.com/annasedokova)

Співачка поділилася забавним відео з машини

Анна Сєдокова не так вже часто ділиться в мережі фото своїх дітей - співачка частіше публікує різноманітні відверті кадри, за що не раз піддавалася критиці. До того ж, фотографії молодшої доньки Моніки їй заборонено викладати згідно рішення суду. Найчастіше артистка показувала підписникам, як росте її син Гектор, однак на цей раз поділилася забавним відео зі старшою дочкою від Валентина Белькевича - Аліною.

Мама і 14-річна донька їдуть в машині і дуріють під нову пісню Дмитра Монатіка LoveItРитм - підспівують і пританцьовують. При цьому Анна - у джинсовій куртці і сонцезахисних окулярах, а Аліна у чорній вітровці.

"Моя найкраща подруга", - зворушливо прокоментувала публікацію Сєдокова.

Відео: Анна Седокова з донькою Аліною (instagram.com/annasedokova)

Фолловери артистки відзначили, що дівчинка помітно подорослішала і вони дійсно виглядають, як дві веселі подружки, а також захоплювалися красою Аліни.

  • "Які ви гарні і позитивні дівчинки, удачі вам у житті"
  • "Дочка красуня"
  • "Подружки"
  • "Гарні"
  • "Як ти на Маму схожа"
  • "Круто, запалюєте!"
  • "Прикольно, коли народила собі найкращу подружку"
  • "Під Монатіка тачка сама розганяється навіть без бензину!!!"
  • "Такі класні"
  • "Старша доча схожа на тата"
  • "Дівчата ви предестны"
  • "Аліна все більше стає схожа на вас"
  • "Як класно мати таку маму"
  • "Дівчинка дорослішає і ще кращим з кожним днем ставати"
  • "Так здорово,така красива молода матуся і доросла донечка)"
  • "Як класно коли дочка вже доросла і подружка, а мама така молода, активна і обидві на позитиві! Так тримати, дівчата!"

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова блиснула пишними грудьми на "гарячому" фото.

Ми також писали, що Анна Сєдокова шокувала змінами у зовнішності - співачка відростила вуса і одягла чоловічий одяг. Втім, це виявилося лише першоквітневим жартом.

"Українська Джіджі Хадід": дочка відомої співачки захопила ефектними фото в басейні "Дівчинка просто вогонь": Анна Сєдокова блиснула пишними грудьми на "гарячому" фото
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Ганна Сєдоковапевецдочь
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся