"Весь будинок був завалений": Потап розповів про вражаючі подарунки на весілля з Каменських

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

З'явилися нові подробиці про весілля Потапа і Насті Каменських

Весілля Потапа і Насті Каменських прогриміло в Києві 23 травня. На весіллі зіркової пари було багато гостей, включаючи знаменитостей. Зараз стали відомі нові подробиці урочистої події, про які репер та продюсер Потап розповів в інтерв'ю Viva.

Потап розповів, що гості подарували стільки подарунків і квітів, що весь будинок новоспеченого подружжя був завалений. Крім того, подарунки також перебували і на прилеглій до будинку ділянці.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

При цьому він зазначив, що саме весілля було для нього і Насті подарунком, тому що на ньому зібралися артисти і близькі гості. Потап розповів, що самий незвичайний подарунок дістався йому від колеги по гурту, який подарував дві величезні вази золотого кольору.

Продюсер зізнався, що сам любить підносити творчі подарунки, серед яких пісні та кліпи. Він зазначив, що його друзі знають, що якщо у них свято, то від Потапа потрібно чекати реп або забавний виступ.

Потап підкреслив, що йому подобається робити те, що люди запам'ятати на все життя. Тому він і дарує емоції.

Нагадаємо, що Потап зізнався, що вони з Настею зіграли не одне весілля. Репер зазначив що було кілька разів, коли він з Каменських вступав законний шлюб. І те весілля, яке всі побачили було не першим, і навіть не другим.