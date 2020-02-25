Тімур Мірошниченко вирішив обвінчатися через два роки після весілля

Тімур Мірошниченко з дружиною і сином (фото: з особистого архіву ведучого)

Телеведучий розповів, як пройшли другі пологи його дружини

Нещодавно ведучий програми «Зірковий шлях» Тімур Мірошниченко вдруге став батьком, а за кілька днів подружжя похрестить синочка. В ексклюзивному інтерв'ю програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», популярний телеведучий розповів, чи була в його дружини Інни післяпологова криза, а також зізнався, що через 2 роки після весілля пара вирішила обвінчатися.

У тиждень Масниці мисливиця за ексклюзивами Вікторія Маремуха запросила Тімура Мірошниченка спекти млинці. Телеведучий заявляє – його дружина Інна шлях до серця майбутнього чоловіка проклала саме через шлунок.

«Якось вона мені написала: «Ти о котрій звільняєшся?» Я відповів – десь після 11-ої. Інна запросила на чайок, мовляв, приготувала мені сюрприз. Приїжджаю – а вона Наполеон спекла. А я ж тоді готувався до Євробачення і, само собою, солодкого в такий час не можна було їсти. Я шматочок з'їв, кажу – дякую, смачно, і більше не брав. Вона так образилась на мене!» – розповів Тімур Мірошниченко в ефірі каналу «Україна».

Тімур Мірошниченко з дружиною і сином (фото: з особистого архіву ведучого)

Мірошниченко уже двічі батько. Улітку 2018-го у ведучого та його дружини народилася донька Мія. У лютому цього року подружжя стало батьками хлопчика Марка, і Тімур був присутній на пологах.

«Ми, чоловіки, ніколи в житті не зрозуміємо того болю, який витримують жінки під час пологів. Тому просто знаходитись поруч, навіть бути тою людиною, яку треба не за чимось послати, а кудись. Я прямо раджу всім чоловікам обов'язково на пологи ходити», – поділився телеведучий в інтерв’ю «Ранку з Україною».

Нерідко після народження дитини жінки стикаються з післяпологовою кризою. Мірошниченко відверто зізнається: його дружині також знайомий цей стан.

«Вона була і, в принципі, це абсолютно очікувана історія. Я чув про таке поняття, але не знав, як це виглядає. І коли вона проявлялася після першої вагітності, то мені було в певний момент ніяково. Найголовніше – правильно ставитися до цього, витримати, підтримати в потрібний момент або навіть просто помовчати».

Раніше ведучий «Зіркового шляху» розповідав, що хреститимуть сина Марка 29 лютого. А от хрещеними батьками стануть близькі друзі сім’ї.

«Ми вже дуже давно товаришуємо, а останнім часом все частіше бачимось. Нас закохав у цю церкву батюшка, який якраз таки хрестив Мію. Це унікальний батюшка, бо він і блогером став, й отримав ліцензію фітнес-тренера», – здивував Мірошниченко.

Та це ще не все. Виявляється, цього року подружжя вирішило обвінчатися – і не тільки Тімур та Інна, але й їхні батьки.

«Ми вирішили, що ще цього року обвінчаємося. Більше того, нам до пари пообіцяли стати мої батьки, тому що вони не вінчані, Іннині батьки. Тобто у нас буде величезне сімейне вінчання, але вже після Великодня», – приголомшив зізнанням Мірошниченко в ефірі каналу «Україна».