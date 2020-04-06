Вперше повечеряли гречкою: Тімур Мірошниченко розповів, як схуднув на карантині

Тімур Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Тімур не забуває про спорт!

Ведучий програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» розповів, як змінилося його життя під час карантину. Тімур Мірошниченко у прямому ефірі «Ранку з Україною» поділився власним лайфхаком, як в умовах ізоляції не набрати зайвої ваги.

Тімур Мірошниченко розповів ведучим «Ранку з Україною» Марії Мельник і Григорію Герману, як він проводить час на карантині. Виявилося, коли почнеться день для телеведучого, вирішують його діти, а купу вільного часу він присвячує важливим і корисним справам, на які у звичайному ритмі життя не вистачало сил.

«Чи рано я прокидаюся? Це залежить не від мене, а перш за все від Марка Тімуровича та Мії Тімурівни. От сьогодні прокинулися під ефір, а так взагалі – 8-9 година ранку», – коментує ведучий програми «Зірковий шлях». – Я вже прибрав у кожному закуточку хати, при чому навіть там, де, мабуть, з моменту створення цієї квартири ніколи не прибирали – я і туди вже дібрався. А вчора навіть пообіцяв дружині – якщо карантин продовжать до середини травня, то я ще і вікна буду мити».

Крім того, зірка телеекранів зізнався, які страви вони готують з дружиною і яким чином підвищують імунітет.

«До речі, вчора ввечері ми вперше повечеряли гречкою, але в запасі ще трохи лишилося. Для зміцнення імунітету ми їмо дуже багато фруктів, і не тільки цитрусових – просто фруктів. Овочів теж дуже багато їмо. До того ж ми багато уваги приділяємо заняттю спортом – це те, на що у повсякденному житті завжди не вистачає часу. Якщо раніше планка – це був такий скорочений варіант, адже це займає 10-12 хвилин, то тепер наша ранкова зарядка триває не менше години. Я кожного ранку своїм потом просто мию підлогу, – сміючись, розповів Тімур Мірошниченко в ефірі «Ранку з Україною». – Я навіть можу сказати, що за час карантину не набрав, а навпаки – втратив більше кілограма».

Нагадаємо, раніше Мірошниченко і його дружина розповіли про містичні сни, які відіграли роль у їх відносинах.