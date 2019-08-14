ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вероніка Коваленко презентувала пісню про підліткове кохання

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.08.2019 - 11:32
Вероніка Коваленко презентувала пісню про підліткове кохання
Коваленко Вероніка (фото: прес-служба)

Трек "По шкірі" був створений рік тому

Молода українська співачка Вероніка Коваленко відразу ж приступила до роботи над новим треком, але перші результати її не влаштовували — всі студійні сесії проходили з різними емоціями і посилом. Пісню було вирішено представити лише з появою третього варіанту.

За словами Вероніки, пісня "По шкірі" — про емоції та почуття, які відчуває підліток у зв'язку з першою любов'ю і першим поцілунком.

Вероніка Коваленко — По шкірі

“Всі свої пісні я пишу виключно про свої переживання. Ця — про перше кохання. У кожного цей досвід свій, а любов може бути і невзаємною. Але потрібно зберігати у пам'яті те нез'ясовне почуття, яке викликає мурашки по шкірі, і від якого навколишній світ сприймається як в танці", — міркує юна артистка.

Традиційно автором слів і музики виступила сама Вероніка, а над саундпродакшном працювали Ivan Taiga, Ігор Варнавський Влад Зеленський.

Трек вже доступний для прослуховування на цифрових майданчиках.

Вероніка Коваленко презентувала пісню про підліткове кохання

Вероніка Коваленко (фото: прес-служба)

Нагадаємо, раніше латексна гейша MARUV сколихнула мережу супервідвертими танцями в новому кліпі. Співачка влаштувала спекотні танці на столі. А вся відеоробота пронизана стилістикою Азії.

Раніше MARUV поділилася фотосетом в купальнику, зробленим під час відпочинку з чоловіком в Албанії.

"Я не соціальна": TAYANNA розповіла, як реагує на хейтерів "Вуглеводне вікно" в спілкуванні: Джамала захопила глибокими думками про проблеми сучасності
Новини України песнипевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся