Вероніка Коваленко презентувала пісню про підліткове кохання

Коваленко Вероніка (фото: прес-служба)

Трек "По шкірі" був створений рік тому

Молода українська співачка Вероніка Коваленко відразу ж приступила до роботи над новим треком, але перші результати її не влаштовували — всі студійні сесії проходили з різними емоціями і посилом. Пісню було вирішено представити лише з появою третього варіанту.

За словами Вероніки, пісня "По шкірі" — про емоції та почуття, які відчуває підліток у зв'язку з першою любов'ю і першим поцілунком.

Вероніка Коваленко — По шкірі

“Всі свої пісні я пишу виключно про свої переживання. Ця — про перше кохання. У кожного цей досвід свій, а любов може бути і невзаємною. Але потрібно зберігати у пам'яті те нез'ясовне почуття, яке викликає мурашки по шкірі, і від якого навколишній світ сприймається як в танці", — міркує юна артистка.

Традиційно автором слів і музики виступила сама Вероніка, а над саундпродакшном працювали Ivan Taiga, Ігор Варнавський Влад Зеленський.

Трек вже доступний для прослуховування на цифрових майданчиках.

Вероніка Коваленко (фото: прес-служба)

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