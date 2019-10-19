Шикарний вид! Щасливі Осадча з Горбуновим і сином насолодилися прогулянкою по Дніпру

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Пара насолодилася сонячними осінніми днями і оцінила Київ з води

Катя Осадча та Юрій Горбунов – одна з найщасливіших і душевних пар українського шоу-бізнесу. Службовий роман ведучих переріс у щасливий шлюб, а на початку 2017-го року вони стали батьками сина Івана. Хлопчика зірки досі не показують – в мережі можна знайти лише фото дитини зі спини. Сім'я обожнює проводити час разом, причому дозвілля у них обов'язково активне. Юрій зізнається, що син для нього – найкраща мотивація, він балує хлопчика і оточує його турботою. Так, скориставшись бабиним літом в Києві, Катя і Юрій прихопили Івана і вирушила на водну прогулянку по Дніпру.

Катя вибрала для поїздки на катері оксамитові затишні спортивні штани глибокого пляшкового кольору, білу футболку та чорну жилетку. Юрій сів за штурвал і посадив на руки маленького Ваню.

Теледіва із захватом спостерігала, як пропливають повз неї краєвиди Києва в променях сонця. Дніпровські пагорби, Батьківщина-мати, куполи Андріївської церкви і пустельні пляжі Труханового острова...

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"З води осінь ще гарніша!" - запевнила Катя під серією яскравих знімків.

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Від споглядання сімейної ідилії і київських красот шанувальники прийшли в захват. У коментарях вони захопилися сім'єю ведучих і їх умінням насолоджуватися життям.

Гарна сім'я, гарний відпочинок

Які ж ви гарні

Так гарно

Шикарний вигляд! У Київ захотілося!

Які ви класні

Супер. З родиною завжди добре

Такі красивіе фото

Реально круто

Як гарно

Чудові сонячні фотографії!

А Юра тримає сіна біля себе, здорово!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Юрій Горбунов з гордістю показав музичні здібності сина Івана.