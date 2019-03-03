Віра в задзеркаллі: Брежнєва похвалилася несподіваним look'ом

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка вразила шанувальників умінням завжди залишатися стильною

Відома співачка Віра Брежнєва, яка побувала на Тижні моди в Парижі не тільки в якості гості показів, але і сама пройшлася по подіуму, покрасувалася в трендовому стильному брючному костюмер ніби з "чужого плеча" і білих кросівках. Відео нового образу можна побачити в Instagram зірки.

Віра позує серед безлічі дзеркал в холі шикарного паризького готелю. Вона крутиться і радіє як дитина, спостерігаючи за своїми відображеннями. На знаменитості сірий класичний, але розслаблений костюм з об'ємним жакетом і брюками від бренду Magda Butrym. Для Віри такий аутфіт є скоріше винятком, адже зазвичай вона вважає за краще з'являтися на публіці в елегантних вбраннях.

"Перед від'їздом розглянули ще один куточок нашого готелю. Обожнюю дзеркала і світильники, а ще мене відразу чотири. От би в житті так, я б все встигала", - мрійливо зазначила співачка.

В "сторіз" вона показала ще пару кадрів, на яких відображена на балконі, а також сидить на сходинках в холі.

Шанувальникам модний експеримент зірки припав до смаку і вони висловили своє захоплення у формі компліментів.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Шикарний костюм і Віра прекрасна леді", "Веруня, ви казково прекрасні!", "Аліса в королівстві дзеркал", "Ви така красива", "Ти як сонце", "Як я люблю коли look збирається з різних стилів, а якщо ще й підходить по темпераменту, то взагалі вогонь", "Ви як завжди на висоті", - відзначали коментатори.

Варто сказати, що в Париж Віра поїхала в компанії своєї подруги, російської моделі Олени Пермінової. Вони встигли відвідати покази Off-White і Balmain, а Брежнєва пройшла по подіуму в якості моделі під час показу бренду Alessandra Rich.

Фото в пікантній дизайнерській вечірній сукні з фатиновой спідницею і чокером-"нашийником" Брежнєва похвалилася в мікроблозі, поділившись цікавою історією співпраці з брендом.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Цікава історія вийшла... Вже давно була закохана в вбрання, аксесуари від Alessandra Rich і навіть уявити собі не могла, що Алессандра напише мені з запрошенням взяти участь у її показі в рамках Паризького тижня моди. А адже в дитинстві ми всі багато мріємо... І потім багато працюємо, щоб мрії збувалися... Так от - вони збуваються!" - натхненне зазначила вона.

Нагадаємо, що старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман кардинально змінила імідж, за що попросила вибачення у мами.

Раніше Віра Брежнєва поділилася несподіваним одкровенням з шанувальниками про свої паризькі канікули.