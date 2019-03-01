Несподіване зізнання: Віра Брежнєва розчарувалася в паризьких канікулах

Співачка вже не перший раз підводить своїх шанувальників, яким доводиться екстрено здавати куплені квитки
Українська співачка Віра Брежнєва, яка замість обіцяного концерту в російському Томську полетіла в Париж, залишивши стояти шанувальників з букетами біля концертного залу, написала пост-виправдання у своєму Instagram. На своїй сторінці в соцмережах Брежнєва опублікувала фотографії з готельного номера, на яких вона сидить в халаті на ліжку.
Фото: (instagram.com/ververa)
"Як цікаво влаштоване життя... Сьогодні перший день весни я повинна була провести в одному місті, з прекрасними людьми, але доля розпорядилася інакше, і я опинилася .... в Парижі.... Але моє серце завжди з вами, в якій би точці світу я не була", - підписала вона фото.
Фото: (instagram.com/ververa)
Шанувальники написали в коментарях під постом, що вони розчаровані поведінкою артистки, яка знала, що концерту не буде, але не спромоглася попередити фанів. Деякі зазначили, що так Віра робить не вперше.
Виявилося справа в тому, що замість власного концерту співачка відправилася на Тиждень моди в Парижі, який проходить в ці дні. У своїх stories Instagram Віра опублікувала фото і відео з показу одягу преміум-класу Off-White.
Фото: (instagram.com/ververa)
Шанувальникам залишається гадати, чи щирими були слова у публікації Віри і вона дійсно шкодує про зрив концерту або полетівши на модні покази вона геть забула, що глядачі її чекають.
Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва підхопила своєрідний флешмоб від знаменитостей і вбралася в шубу неймовірного рожевого відтінку, який вдало гармоніював з новим кольором волосся співачки.
Крім того Віра нещодавно показала фото, зроблене під час саундчеку в незвичайному для себе образі.
А ще співачка вразила шанувальників енергійністю при виконанні несподіваної імпровізації зі своєю творчою групою хіта популярної рок-групи.
Відео: РБК-Україна