Пробач, мама: дочка Віри Брежнєвої в короткому топі кардинально змінила імідж

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня попросила вибачення у мами за радикальні зміни в зовнішності

Старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, яку шанувальники співачки охрестили копією її зіркової мами, раптово змінила імідж і показала новий колір волосся. Новоспечена брюнетка показала фото в незвичному образі в Instagram.

Опублікувавши перше фото в ролі шатенки, Соня вибачилася перед мамою за радикальні зміни в зовнішності. Пізніше дівчина розмістила кадр у короткому чорному топі, залишивши загадковий підпис без адресата.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Не роби вигляд, що ти не пам'ятаєш", - англійською мовою написала Соня, показавши ще один знімок в "сторіз" з красномовним закликом: "Поговори зі мною".

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Підписники дівчини визнали, що новий колір волосся їй дуже личить і робить куди більш яскравою, ніж світлі звичні відтінки.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Сонечко, ти стала яскравіше й виразніше! Навіть характер сміливіше і веселіше!", "Схожа в темному кольорі на Беллу Хадід", "Експерименти з кольором волосся в юності - це супер-правильно!", "У світлому кольорі губишься, а в темному дуже гарно", "Дуже навіть підходить", "Так краще. Дуже йде", - писали коментатори.

Нагадаємо, що чарівна Соня Кіперман похвалилася фотосесією, зробленою під час італійських канікул.

Раніше дочка Віри Брежнєвої захопила мережу знімком в купальнику, зробленому під час відпочинку в Каліфорнії.