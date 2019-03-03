ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пробач, мама: дочка Віри Брежнєвої в короткому топі кардинально змінила імідж

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.03.2019 - 10:17
Пробач, мама: дочка Віри Брежнєвої в короткому топі кардинально змінила імідж
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня попросила вибачення у мами за радикальні зміни в зовнішності

Старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, яку шанувальники співачки охрестили копією її зіркової мами, раптово змінила імідж і показала новий колір волосся. Новоспечена брюнетка показала фото в незвичному образі в Instagram.

Опублікувавши перше фото в ролі шатенки, Соня вибачилася перед мамою за радикальні зміни в зовнішності. Пізніше дівчина розмістила кадр у короткому чорному топі, залишивши загадковий підпис без адресата.

Пробач, мама: дочка Віри Брежнєвої в короткому топі кардинально змінила імідж

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Не роби вигляд, що ти не пам'ятаєш", - англійською мовою написала Соня, показавши ще один знімок в "сторіз" з красномовним закликом: "Поговори зі мною".

Пробач, мама: дочка Віри Брежнєвої в короткому топі кардинально змінила імідж

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Підписники дівчини визнали, що новий колір волосся їй дуже личить і робить куди більш яскравою, ніж світлі звичні відтінки.

Пробач, мама: дочка Віри Брежнєвої в короткому топі кардинально змінила імідж

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Сонечко, ти стала яскравіше й виразніше! Навіть характер сміливіше і веселіше!", "Схожа в темному кольорі на Беллу Хадід", "Експерименти з кольором волосся в юності - це супер-правильно!", "У світлому кольорі губишься, а в темному дуже гарно", "Дуже навіть підходить", "Так краще. Дуже йде", - писали коментатори.

Нагадаємо, що чарівна Соня Кіперман похвалилася фотосесією, зробленою під час італійських канікул.

Раніше дочка Віри Брежнєвої захопила мережу знімком в купальнику, зробленому під час відпочинку в Каліфорнії.

Стильна дочка Віри Брежнєвої прогулялася по Мілану (фото) Вся в маму: дочка Віри Брежнєвої вразила співочим талантом
Новини України Віра Брежнєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся