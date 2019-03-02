Розкішна Віра Брежнєва в пікантному образі вийшла на подіум в Парижі

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка також відвідала паризький Тиждень моди та побувала на дефіле Balmain

Успішна співачка Віра Брежнєва давно пробує себе в різних сферах. Вона встигла відмінно зарекомендувати себе як комедійна актриса і модель, тому її вихід під час показу бренду Alessandra Rich в Парижі нікого не здивував, адже на фоні манекенниць артистка виглядала дуже органічно. Фото і відео з дефіле зірка поділилася в "історіях" Instagram.

Знаменитість прилетіла в столицю Франції разом зі своєю подругою, російською моделлю Оленою Перміновою, з якою нещодавно відпочила на казкових Мальдівах. Вони відвідали показ Balmain в рамках Тижня моди в Парижі. Олів'є Рустен представив на подіумі нову колекцію осінь-зима 2019/2020.

Для виходу в світ Віра віддала перевагу джинсовій сукні оригінального крою, а Олена одягнулася в екстравагантне вбрання чорного кольору зі стьобаною міні-спідницею кольору фуксії і прозорі черевики.

Фото: Віра Брежнєва і Олена Пермінова (instagram.com/ververa)

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка також взяла участь у показі всесвітньо відомого бренду Alessandra Rich. Вона пройшлася по подіуму в оригінальній чорній сукні з фатиновою спідницею. В якості аксесуарів Віра вибрала широкий шкіряний чокер з металевим елементом і масивні сережки з великими каменями.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

На одному з кадрів Брежнєва відображена в компанії Каролін Вріланд – моделі, it-girl і правнучки легендарного головного редактора Harper's Bazaar Діани Вріланд.

Фото: Віра Брежнєва в Приже (instagram.com/ververa)

Фото: Віра Брежнєва в Приже (instagram.com/ververa)

Раніше Віра Брежнєва показала знімки в елегантній сукні молочного кольору від Alessandra Rich в ретро-стилі.

До слова, Віра Брежнєва похвалилася екстремальним декольте в яскраво-рожевому вбранні.

Відео: РБК-Україна