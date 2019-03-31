ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати опитувань по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Віра Брежнєва розповіла про секрети схуднення і спільні фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2019 - 19:37
Віра Брежнєва розповіла про секрети схуднення і спільні фото з чоловіком
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка порадувала шанувальником анонсом виходу кліпу

Популярна співачка Віра Брежнєва, здавалося б, знає секрет вічної молодості. Вона завжди виглядає бездоганно, а її фігура давно стала об'єктом заздрості, адже стрункі форми артистки виглядають бездоганно навіть у дуже відвертому вбранні. Вона ділиться з шанувальниками секретом квітучого вигляду на сторінках свого особистого щоденника в Instagram, наводячи власні приклади з життя і доводячи, що немає нічого неможливого – було б бажання! Так, Віра відповіла на запитання підписників у сторіз сторінки продюсерського центру чоловіка Костянтина Меладзе Meladze Music і розкрила формулу свого схуднення, а також порадувала фанів новинами.

Вона назвала три складові стрункої фігури, показавши фото в оригінальному срібному боді, що вже раніше публікувала на своїй сторінці.

Віра Брежнєва розповіла про секрети схуднення і спільні фото з чоловіком

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Бажання, харчування, пілатес", - написала співачка, підкресливши, що спорт і корекція раціону разом з мотивацією стану запорукою наближення до бажаних параметрів.

Віра Брежнєва розповіла про секрети схуднення і спільні фото з чоловіком

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/meladzemusic)

Також шанувальники цікавилися, чому у зірки мало спільних фото з чоловіком, адже сімейні знімки вона публікує вкрай рідко.

"Чому ж мало? Вони є, але це не означає, що я повинна все викладати в мережу", - відповіла Віра.

Віра Брежнєва розповіла про секрети схуднення і спільні фото з чоловіком

Фото: Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (instagram.com/meladzemusic)

Також вона порадувала шанувальників приємними новинами. Так, 8 квітня у Віри запланований вихід кліпу на пісню зі співачкою Оленою Сєвер "Зла не держи", а також незабаром можна буде побачити серіал з її участю під назвою "Бендер" про "великого комбінатора" Остапа Бендера – персонажа творів Ільфа і Петрова.

Віра Брежнєва розповіла про секрети схуднення і спільні фото з чоловіком

Віра Брежнєва розповіла про секрети схуднення і спільні фото з чоловіком

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/meladzemusic)

Нагадаємо, що Віра Брежнєва з розмахом відзначила день народження старшої доньки Соні, адже дівчині виповнилося 18 років. Торжество пройшло в США, де живе і вчитися юна красуню, яку часто порівнюють з мамою.

Раніше Віра Брежнєва показала фотосесію в елегантному вбранні від українського бренду.

"Мріяла про це": Віра Брежнєва розповіла про перенесену операцію Зваблива Віра Брежнєва полонила чуттєвим образом в капелюшку
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України Віра Брежнєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся