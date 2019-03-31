Віра Брежнєва розповіла про секрети схуднення і спільні фото з чоловіком

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка порадувала шанувальником анонсом виходу кліпу

Популярна співачка Віра Брежнєва, здавалося б, знає секрет вічної молодості. Вона завжди виглядає бездоганно, а її фігура давно стала об'єктом заздрості, адже стрункі форми артистки виглядають бездоганно навіть у дуже відвертому вбранні. Вона ділиться з шанувальниками секретом квітучого вигляду на сторінках свого особистого щоденника в Instagram, наводячи власні приклади з життя і доводячи, що немає нічого неможливого – було б бажання! Так, Віра відповіла на запитання підписників у сторіз сторінки продюсерського центру чоловіка Костянтина Меладзе Meladze Music і розкрила формулу свого схуднення, а також порадувала фанів новинами.

Вона назвала три складові стрункої фігури, показавши фото в оригінальному срібному боді, що вже раніше публікувала на своїй сторінці.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Бажання, харчування, пілатес", - написала співачка, підкресливши, що спорт і корекція раціону разом з мотивацією стану запорукою наближення до бажаних параметрів.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/meladzemusic)

Також шанувальники цікавилися, чому у зірки мало спільних фото з чоловіком, адже сімейні знімки вона публікує вкрай рідко.

"Чому ж мало? Вони є, але це не означає, що я повинна все викладати в мережу", - відповіла Віра.

Фото: Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (instagram.com/meladzemusic)

Також вона порадувала шанувальників приємними новинами. Так, 8 квітня у Віри запланований вихід кліпу на пісню зі співачкою Оленою Сєвер "Зла не держи", а також незабаром можна буде побачити серіал з її участю під назвою "Бендер" про "великого комбінатора" Остапа Бендера – персонажа творів Ільфа і Петрова.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/meladzemusic)

Нагадаємо, що Віра Брежнєва з розмахом відзначила день народження старшої доньки Соні, адже дівчині виповнилося 18 років. Торжество пройшло в США, де живе і вчитися юна красуню, яку часто порівнюють з мамою.

Раніше Віра Брежнєва показала фотосесію в елегантному вбранні від українського бренду.