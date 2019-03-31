ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дочка Віри Брежнєвої з розмахом відсвяткувала 18-річчя в США

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2019 - 13:09
Дочка Віри Брежнєвої з розмахом відсвяткувала 18-річчя в США
Фото: Віра Брежнєва з донькою (instagram.com/sonyaxkiperman)

Зіркова мама спеціально прилетіла на інший континент, щоб привітати свою дівчинку

30 березня старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман святкувала важливу дату - дівчині виповнилося 18 років. З такої нагоди її зіркова мама влаштувала їй дуже приємний сюрприз і несподівано прилетіла до США, де живе і навчається її дитина, щоб особисто привітати її. Пізніше вони обидві показали в Instagram, як пройшла вечірка на честь повноліття Софії.

Кіперман опублікувала фото та відео з події. Дівчина була в чорному платті з прозорими вставками і глибоким вирізом на грудях і спині.

Дочка Віри Брежнєвої з розмахом відсвяткувала 18-річчя в США

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

У ролику вона задуває свічки на великому торті з написом Sweet 18, а навколишні весело кричать: "Соня, з днем народження!". Можна також розглянути гарно прикрашений зал і ведучого з мікрофоном.

"Найщасливіша дівчина в світі. Дякую всім, хто розділив цей особливий день зі мною, ви для мене важливіше всього. Особлива подяка тобі, Віра Брежнєва, яка подарувала мені життя, а ще сама крута мама на світі. Я люблю тебе", - написала Соня англійською мовою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Sonya (@sonyaxkiperman)

Відео: Соня Кіперман відгуляла 18-річчя (instagram.com/sonyaxkiperman)

Віра ж поділилася відео-колажем із спільних фото зі своєю сестрою, яка також приїхала на свято племінниці. Обидві вони виглядають дуже щасливими і весело сміються.

"Свято у дівчат) зробили День Народження @sonyaxkiperman. І ми з сестрою тепер додому", - зазначила співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

Відео: (instagram.com/ververa)

Підписники вітають Соню і її маму з такою датою і відзначають, що всі вони просто чудово виглядають. Деякі навіть сплутали сестру Брежнєвої з її дочкою.

  • "Як же схожі!!"
  • "Це здорово!! Віра хороша мама!"
  • "Віра, ви велика молодець. зразкова мама"
  • "Як подружки"
  • "Ви молодчинка , що змогли вибратися) іноді це буває дуууже важко зробити"
  • "Красуні!"
  • "Сюрприз на все життя! Клас!"
  • "Дівчинки, красоточки, які ви милашки"
  • "Віра Брежнєва ви найкраща мама. Вітаю вашу Соню з днем народження"
  • "Віра умничка. Кращий подарунок для Софійки - це приїзд головного людини в житті, мами. Я уявляю як вона нудьгувала"

Нагадаємо, раніше дочка Віри Брежнєвої підкорила сонячним фотосетом в короткому топі.

Ми також писали, що дочка Брежнєвої в купальнику захопила витонченою фігурою - дівчина явно пішла в маму.

Віра Брежнєва влаштувала яскравий сюрприз на 18-річчя доньки (відео) Чарівність юності: дочка Брежнєвої підкорила сонячним фотосетом в короткому топі
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України Віра Брежнєвапевецдочь
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся