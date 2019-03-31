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Вера Брежнева рассказала о секретах похудения и совместных фото с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.03.2019 - 19:37
Вера Брежнева рассказала о секретах похудения и совместных фото с мужем
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица порадовала поклонником анонсом выхода клипа

Популярная певица Вера Брежнева, казалось бы, знает секрет вечной молодости. Она всегда выглядит безупречно, а ее фигура давно стала объектом зависти, ведь стройные формы артистки выглядят безупречно даже в самом откровенном наряде. Она делится с поклонниками секретом цветущего вида на страницах своего личного дневника в Instagram, приводя личные примеры из жизни и доказывая, что нет ничего невозможного – было бы желание! Так, Вера ответила на вопросы подписчиков в сториз страницы продюсерского центра мужа Константина Меладзе Meladze Music и раскрыла формулу своего похудения, а также порадовала фанов новостями.

Она назвала три составляющие своей точеной фигуры, показав фото в оригинальном серебряном боди, которое уже ранее публиковала на своей страничке.

Вера Брежнева рассказала о секретах похудения и совместных фото с мужем

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Желание, питание, пилатес", - написала певица, подчеркнув, что спорт и коррекция рациона вместе с мотивацией стану залогом приближения к желанным параметрам.

Вера Брежнева рассказала о секретах похудения и совместных фото с мужем

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/meladzemusic)

Также поклонники интересовались, почему у звезды мало общих фото с мужем, ведь семейные снимки она публикует крайне редко.

"Почему же мало? Они есть, но это не значит, что я должна все выкладывать в сеть", - парировала Вера.

Вера Брежнева рассказала о секретах похудения и совместных фото с мужем

Фото: Вера Брежнева и Константин Меладзе (instagram.com/meladzemusic)

Также она порадовала поклонники приятными новостями. Так, 8 апреля у Веры запланирован выход клипа на песню с певицей Еленой Север "Зла не держи", а также вскоре можно будет увидеть сериал с ее участием под названием "Бендер" о "великом комбинаторе" Остапе Бендере – персонаже произведений Ильфа и Петрова.

Вера Брежнева рассказала о секретах похудения и совместных фото с мужем

Вера Брежнева рассказала о секретах похудения и совместных фото с мужем

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/meladzemusic)

Напомним, что Вера Брежнева с размахом отметила день рождения старшей дочери Сони, ведь девушке исполнилось 18 лет. Торжество прошло в США, где живет и учиться юная красавицу, которую часто сравнивают с мамой.

Ранее Вера Брежнева показала фотосессию в элегантном наряде от украинского бренда.

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