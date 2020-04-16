Віра Брежнєва показала всі принади фігури топлес і поділилася секретами стрункості

Під час карантину українські селебрітіс намагаються бути максимально корисними своїм шанувальникам. Віра Брежнєва також приєдналася до незвичайного "лайфхак-марафону" і ділиться своїми життєвими секретами. Днями красуня розповіла, як не набрати зайві кілограми під час карантину і отримати тіло своєї мрії. І до Віри однозначно варто прислухатися. Адже в 38 років, будучи мамою двох дітей, Брежнєва при зрості 170 см важить 54 кілограми! Виконавиця однозначно володіє "таємницями", які хотіла б знати кожна. Приміром, екс-солістка "ВІА Гри" зізналася, що дуже часто влаштовує собі розвантажувальні дні. І навіть у період домашньої самоізоляції знаменитість не дає собі послаблень.

Отже, співачка дуже докладно описала, як проходять її розвантажувальні дні. Віра зазначила, що не є вегетаріанкою. Але в теж час не їсть червоне м'ясо! У розвантажувальні дні вона повністю виключає весь тваринний білок!

“Як би я не намагалася правильно харчуватися, вже говорила, що я жива людина. І іноді бувають випадкові, вимушені огріхи в харчуванні, іноді - умисні. Для того, щоб допомагати своєму організму я влаштовую м'які розвантажувальні дні. Я не вегетаріанка. Але і не їм червоне м'ясо. Тільки птицю, рибу, яйця (перепелині, так як алергія на курячі). І в свої розвантажувальні дні я прибираю весь тваринний білок. Виходять веганські дні. Також у розвантажувальні дні повністю прибираю глютен і, як звичайно, без цукру і молочних продуктів", — розповідає Брежнєва.

Що ж співачка їсть в ці дні?

“Крупи, овочі, бововые, горіхи, насіння, ягоди і фрукти. Це і є мої розвантажувальні дні. У середньому виходить 1 розвантажувальний день в тиждень. В ідеалі зробити 2 дні в тиждень. І без різниці з яким інтервалом. Але важливо, продовжувати пити достатню кількість води", — радить співачка.

При цьому співачка підкреслила, що під час розвантажувальних днів не переходить виключно на воду. До такого режиму вона ще не звикла.

“Я не роблю повного голодування - я до нього поки ще не готова. У розвантажувальні дні я їм так само, як зазвичай, 3 рази в день. Ніякого стресу для організму. Дуже м'яка розвантаження, але на ранок після неї - приємний результат у вигляді легкості. У ці дні тренування в звичному режимі. Нічого не змінюється. Просто полегшене харчування. Такий день у мене був в понеділок. Для кожної людини важлива розвантаження організму і в кожного вона різна. Зараз ми вдома, і я їм більше звичайного. Тому розвантажувальні дні - обов'язкові. Чи робите ви подібні дні легкості і якщо так, то які? Якщо ні - спробувати варто", — підсумувала Віра.

Свої слова Віра супроводила відвертим знімком. Співачка зробила селфі в дзеркалі — артистка знялася топлес, прикриваючи руками голі груди. Не можна не відзначити, що Віра виглядає дійсно приголомшливо. Також виконавиця зібрала довге волосся у високий пучок. На обличчі все ж видно "мітки" макіяжу — чорні стрілки на очах.

Шанувальники оцінили і її фігуру, і поради по харчуванню. «Дякую, завтра обов'язково спробую влаштувати собі такий розвантажувальний день», «Віра, у вас шикарна фігура, супер», «Яке божественне тіло, теж таке хочу», — відгукнулися в коментарях інтернет-користувачці.

Нагадаємо, Віра Брежнєва похвалилася співочими талантами старшої дочки-іменинниці Соні в день її народження. Дівчині виповнилося 19 років.