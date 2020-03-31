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Мені дуже пощастило: Віра Брежнєва похвалилася співочими талантами дочки-іменинниці

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2020 - 09:56
Мені дуже пощастило: Віра Брежнєва похвалилася співочими талантами дочки-іменинниці
Фото: Віра Брежнєва з дочкою (instagram.com/ververa)

Співачка поділилася позитивним відео зі старшою дочкою Сонею

Віра Брежнєва, як і багато свідомих зірки, залишається на карантині вдома і намагається виходити на вулицю тільки у разі крайньої необхідності. Самоізоляція стала приводом для співачки потішити шанувальників рідкісним відео з чоловіком Костянтином Меладзе, до того ж злостивці довго говорили про те, що зіркова пара розпалася. Але співачка довела протилежне, показавши коханого чоловіка в домашній обстановці. А от необхідність залишатися вдома затьмарила знаменну для артистки дату - 30 березня її старшій доньці Соні виповнилося 19 років! В минулому році Віра приїжджала разом з сестрою на день народження дівчини в США і влаштувала для іменинниці незабутнє свято, а в цьому привітала улюблену дівчинку дистанційно і поділилася ексклюзивним відео з її участю.

У ролику Віра сидить за кермом і весело виспівує пісні, що звучать в машині. Соня на задньому сидінні не відстає від мами і також підхоплює знайомі мелодії.

"День Народження моєї коханої старшої донечки вони Кіперман - 19! Це відео-хроніки минулого дня народження, коли я на 2 дні прилітала в Лос-Анджелес, щоб зробити сюрприз і привітати її. І ось з таким же настроєм, але на різних континентах сьогодні на карантині. Мені дуже пощастило з цієї прекрасною дівчиною, а їй - з водієм", – написала вона.

"Люблю тебе, мамо!" - зізналася Соня в коментарях до посту зірки.

  • Круто!
  • Обожнюю цих дівчат
  • Віра, здрастуйте! З днем Народження дочки. Любові, щастя і саме головне здоров'я їй та її прекрасній родині
  • Ви супер і доча теж,здоров'я і благополуччя
  • З днем народження Сонечку. Блін, вона вже така доросла
  • Супер мама, дочка красуня. Вітаємо Соню з днем народження!
  • Круто, коли круто! Вітаю!

Скріншот коментарів

У свою чергу, іменинниця поділилася на сторінці дитячим фото. На знімку Соня – зовсім маленька, з двома кумедними хвостиками з боків.

Мені дуже пощастило: Віра Брежнєва похвалилася співочими талантами дочки-іменинниці

Фото: донька Віри Брежнєвої Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Нагадаємо, що Віра Брежнєва раніше прокоментувала чутки про зраду чоловіка-продюсера Констатина Меладзе.

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Новини України Віра БрежнєваСоня Киперман
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