Вера Брежнева показала все прелести фигуры топлес и поделилась секретами стройности

Во время карантина украинские селебритис стараются быть максимально полезными своим поклонникам. Вера Брежнева также присоединилась к необычному “лайфхак-марафону” и делится своими жизненными секретами. На днях красотка рассказала, как не набрать лишние килограммы во время карантина и заполучить тело своей мечты. И к Вере однозначно стоит прислушаться. Ведь в 38 лет, будучи мамой двоих детей, Брежнева при росте 170 см весит 54 килограмма! Исполнительница однозначно владеет “тайнами”, которые хотела бы знать каждая. К примеру, экс-солистка “ВИА Гры” призналась, что очень часто устраивает себе разгрузочные дни. И даже в период домашней самоизоляции знаменитость не дает себе послаблений.

Итак, певица очень подробно описала, как проходят ее разгрузочные дни. Вера отметила, что не является вегетарианкой. Но в тоже время не ест красное мясо! В разгрузочные дни она полностью исключает весь животный белок!

“Как бы я ни старалась правильно питаться, уже говорила, что я живой человек. И иногда бывают случайные, вынужденные огрехи в питании, иногда - умышленные. Для того, чтобы помогать своему организму я устраиваю мягкие разгрузочные дни. Я не вегетарианка. Но и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца (перепелиные, так как на куриные аллергия). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни. Также в разгрузочные дни полностью убираю глютен и, как обычно, без сахара и всех молочных продуктов”, — рассказывает Брежнева.

Что же певица ест в эти дни?

“Крупы, овощи, бововые, орехи, семена, ягоды и фрукты. Это и есть мои разгрузочные дни. В среднем получается 1 разгрузочный день в неделю. В идеале сделать 2 дня в неделю. И без разницы с каким интервалом. Но важно, продолжать пить достаточное количество воды”, — советует певица.

При этом певица подчеркнула, что во время разгрузочных дней не переходит исключительно на воду. К такому режиму она еще не привыкла.

“Я не делаю полного голодания - я к нему пока ещё не готова. В разгрузочные дни я ем так же, как обычно, 3 раза в день. Никакого стресса для организма. Очень мягкая разгрузка, но на утро после неё - приятный результат в виде легкости. В эти дни тренировки в обычном режиме. Ничего не меняется. Просто облегченное питание. Такой день у меня был в понедельник. Для каждого человека важна разгрузка организма и у каждого она разная. Сейчас мы дома и я ем больше обычного. Поэтому разгрузочные дни - обязательны. Делаете ли вы подобные дни легкости и если да, то какие? Если нет - попробовать стоит”, — подытожила Вера.

Свои слова Вера сопроводила откровенным снимком. Певица сделала селфи в зеркало — артистка снялась топлес, прикрывая руками обнаженную грудь. Нельзя не отметить, что Вера выглядит действительно потрясающе. Также исполнительница собрала длинные волосы в высокий пучок. На лице все же видны “отметины” макияжа — черные стрелки на глазах.

Поклонники оценили и ее точеную фигуру, и советы по питанию. «Спасибо, завтра обязательно попробую устроить себе такой разгрузочный день», «Вера, у вас шикарная фигура, супер», «Какое божественное тело, тоже такое хочу», — откликнулись в комментариях интернет-пользовательницы.

Напомним, Вера Брежнева похвасталась певческими талантами старшей дочери-именинницы Сони в день ее рождения. Девушке исполнилось 19 лет.