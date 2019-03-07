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Віра Бережнєва показала, як фарбується в "похідних" умовах

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.03.2019 - 08:49
Віра Бережнєва показала, як фарбується в "похідних" умовах
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка під час гастрольного туру не завжди веде гламурне життя

Життя Віри Брежнєвої вражає контрастами, ще зовсім недавно співачка хвалилася кадрами з паризького Тижня моди, де пройшлася по подіуму в рамках показу всесвітньо відомого бренду Alessandra Rich, а зараз дивує фото і відео зовсім не гламурних роз'їздів по містах, в рамках гастрольного туру.
Кожен день знаменитість змінює локацію виступів, і переміщатися їй доводиться в звичайному потязі.

Віра Бережнєва показала, як фарбується в &quot;похідних&quot; умовах

Фото: (instagram.com/ververa)

Нещодавно їй навіть довелося наносити макіяж прямо у вагоні, а не в спеціально обладнаній гримерці, але співачка не засмутилася, а поставилася з гумором до ситауции. Про це вона розповіла своїм шанувальникам в Instagram stories.

Віра Бережнєва показала, як фарбується в &quot;похідних&quot; умовах

Фото: (instagram.com/ververa)

На фото зірка розклала свою дорогу косметику від світових брендів на приставному столику і зробила забавний підпис.
"Гримерка сьогодні була поездата", - кумедно написала співачка.

Варто відзначити, що гастролі Брежнєвої нещодавно опинилися під загрозою і співачка навіть скасувала кілька концертів, залишивши людей стояти перед закритим концертним залом з букетами квітів, а сама в цей час відправився в Париж. Своїм прихильникам екс-Віагра так і не зізналася, що сталося, а менеджери попросили повернути куплені квитки в найкоротші терміни.

Раніше Віра Брежнєва зачарувала своїх фанатів весняним образом, з'явившись в образі голлівудської діви. Співачка змінила колір волосся, додавши "полуничних відтінків".

Крім того, ще один образ популярної блондинки здивував шанувальників і увійшов в нашу добірку епатажних шуб українських знаменитостей.

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