Чудові! Стильна Кухар показала Олену Кравець в прозорій блузці

Катерина Кухар відома глядачеві як українська прима-балерина і сувора, але іронічна суддя шоу Танці з зірками 2019, яка вміє влучно і з гумором потроллилить учасників. Але за лаштунками члени журі та відомі конкурсанти залишаються друзями і прекрасно ладять один з одним. Наприклад, Катерина та Олена Кравець нещодавно взяли участь у шоу "Хто зверху?", причому в студії також прима-балерина зустрілася і з фіналісткою минулого сезону танцювального шоу Лесею Нікітюк – капітаном команди дівчаток! Кадрами з проекту суддя Танців з зірками 2019 поділилася в Instagram.

На одному зі знімків Катерина у вбранні з великим квітковим принтом позує в компанії ведучого шоу Сергія Притули, а на іншому фото стоїть поряд зі своїми колегами по команді – Лесею Нікітюк, учасницею "Жіночого кварталу" Настею Оруджовою і Оленою Кравець в прозорій блузці соковитого зеленого кольору.

"Усім відомо, що чоловіки з Марса, а жінки з Венери.... І в глибині душі ми всі дорослі хлопчики і дівчатка, які весь час з'ясовують "Хто у домі господар?"...Хто ж зверху? Нам, згуртованій команді дівчаток, було настільки важливо з'ясувати, що ми кинулися в бій з усім запалом", - зізналася Катерина.

Фото: Катерина Кухар з Сергієм Притулою (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Під постом прими-балерини коментатори ділилися враженнями від перегляду програми з її участю і попутно робили компліменти.

Фото: Катерина Кухар з Лесею Нікітюк, Оленою Кравець і Настею Оруджовой (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Яка ж ви витончена і ніжна

Ось це склад жіночої команди!

Клас!

Дуже красиві

Вау, команда супер

Дуже миле фото

Класна команда в цей раз

Чудові

Скріншот коментарів

До речі, протягом програми учасницям довелося приміряти роль гарячих джигіток, але виграти жіночій команді, на жаль, не вдалося

Раніше Катерина Кухар чесно розповіла про особисту трагедію – втрати дитини.