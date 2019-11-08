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Чудові! Стильна Кухар показала Олену Кравець в прозорій блузці

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.11.2019 - 12:34
Чудові! Стильна Кухар показала Олену Кравець в прозорій блузці
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина взяла участь у зйомках розважального шоу

Катерина Кухар відома глядачеві як українська прима-балерина і сувора, але іронічна суддя шоу Танці з зірками 2019, яка вміє влучно і з гумором потроллилить учасників. Але за лаштунками члени журі та відомі конкурсанти залишаються друзями і прекрасно ладять один з одним. Наприклад, Катерина та Олена Кравець нещодавно взяли участь у шоу "Хто зверху?", причому в студії також прима-балерина зустрілася і з фіналісткою минулого сезону танцювального шоу Лесею Нікітюк – капітаном команди дівчаток! Кадрами з проекту суддя Танців з зірками 2019 поділилася в Instagram.

На одному зі знімків Катерина у вбранні з великим квітковим принтом позує в компанії ведучого шоу Сергія Притули, а на іншому фото стоїть поряд зі своїми колегами по команді – Лесею Нікітюк, учасницею "Жіночого кварталу" Настею Оруджовою і Оленою Кравець в прозорій блузці соковитого зеленого кольору.

"Усім відомо, що чоловіки з Марса, а жінки з Венери.... І в глибині душі ми всі дорослі хлопчики і дівчатка, які весь час з'ясовують "Хто у домі господар?"...Хто ж зверху? Нам, згуртованій команді дівчаток, було настільки важливо з'ясувати, що ми кинулися в бій з усім запалом", - зізналася Катерина.

Чудові! Стильна Кухар показала Олену Кравець в прозорій блузці

Фото: Катерина Кухар з Сергієм Притулою (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Під постом прими-балерини коментатори ділилися враженнями від перегляду програми з її участю і попутно робили компліменти.

Чудові! Стильна Кухар показала Олену Кравець в прозорій блузці

Фото: Катерина Кухар з Лесею Нікітюк, Оленою Кравець і Настею Оруджовой (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

  • Яка ж ви витончена і ніжна
  • Ось це склад жіночої команди!
  • Клас!
  • Дуже красиві
  • Вау, команда супер
  • Дуже миле фото
  • Класна команда в цей раз
  • Чудові

Скріншот коментарів

До речі, протягом програми учасницям довелося приміряти роль гарячих джигіток, але виграти жіночій команді, на жаль, не вдалося

Раніше Катерина Кухар чесно розповіла про особисту трагедію – втрати дитини.

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Новини України Катерина КухарОлена Кравець
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