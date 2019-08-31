"Чудова" травесті-діва Монро вразила архівними фото

Яскрава і харизматична травесті-діва Монро блищить на українській сцені вже 20 років і за цей час приміряла безліч різноманітних образів і іпостасей. Звичайно ж, найчастіше її можна бачити в "фірмовому" луці а-ля Мерилін Монро, однак вона також бувала брюнеткою або ж рудою озорницею. Епатажна артистка, яка раніше розповіла, які головні висновки вона зробила за стільки років творчої діяльності, вирішила поділитися з фанатами підбіркою яскравих архівних кадрів.

На своїй сторінці в Instagram Монро опублікувала фото в яскравих образах, зроблені в різні роки її творчості.

"#ИКОТАстиля#светскаяАлкогоЛьвица #неугомоннаямонро20летнасцене

Вирішила не писати довгий, вУмний текст, особливо в суботу, Ну хто його подужає!

Просто насолоджуйтесь", - прокоментувала артистка.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

На знімках вона постає в різноманітних аутфитах, модних в той час - не обійшлося і без леопардових лосин!

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Вражені фолловери поспішили поділитися своїми враженнями в коментарях.

Я Вас люблю за самоіронію і почуття гумору, ну і за легку манірність

З віком ви стаєте стильніше

З роками все красивішим

Лосини леопард, це хіт на всі часи! У кожній левиці повинні бути такі

#ИКОТАстиля За що я Вас тіко обожнюю

Шикарна як завжди

Точно накотити доведеться! Ваші ноги просто ульот, бешеннный мотиватор підняти дупу з дивана і розтрусити усе, шо наростає і наростає

Як завжди чудова

Свіжа і молода, як фіалка

Гарна!!!

Так звичайно ти була завжди Королева, але зараз ти набагато краще і красивіше колишнього!

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро повернулася до витоків і вразила канонічним макіяжем а-ля Мерилін.

До речі, Монро дуже зворушливо привітала свою подругу з ювілеєм, але вже не творчим, Слава з НеАнгелів відзначала своє 35-річчя і травесті-діва не змогла втриматися від ніжних компліменти на її адресу.