Ведуча "Орла и Решки" Астровська розповіла, як знайти нормального чоловіка

Також телеведуча коротко відповіла, що в її розуміння - Кохання

Аліна Астровська – зіркова ведуча популярного шоу "Орел и Решка. Морський сезон" - бажає приховувати своє особисте життя від шанувальників. Астровська, яка раніше захопила ідеальною фігурою в бікіні, взагалі не публікує у своїх соцмережах фото з коханим, та і в принципі не зізнається, чи зараз знаходиться у відносинах. Але іноді в мережу просочується інформація. Завдяки якій шанувальники розуміють, що у їх улюблениці є бойфренд. Правда, ні віку, ні імені не відомо.

І все ж нещодавно телеведуча відповіла на запитання підписників, серед яких були і питання про кохання, відносини.

Так, одне з питань звучало – "як знайти нормального чоловіка?" На що Аліна Астровська жартома відповіла, що їй дістався ненормальний. Про це пише видання myglamwish.com.

"Я знайшла ненормального)) Відмовитися від ідеї пошуку! Займатися реалізацією! Смачно готувати собі для початку, а він прийде на запах", - радить зірка "Орла и Решки".

Також телеведуча дуже гарно відповіла, що таке кохання:

"Італійське морозиво: гіркий шоколад + манго".

Безумовно, шанувальники в черговий раз поцікавилися, чи є у Алі хлопець або чоловік. Але телеведуча відповіла ухильно, мовляв, є її особисте життя.

А ось на запитання, чи не хоче вона дітей, Аліна уїдливо пожартувала: "Годинник не ношу, мені нічого не цокає".

До речі, шанувальники навіть цікавилися у 29-річної ведучої, чи вона не боїться старості. На що Астровська ствердно відповіла "ні" і, навіть, показала фото своєї бабусі, яка виглядає дуже молодо.

"Це моя бабуся! І вона мене вб'є за сторіз, в якому є слово "старість" – пише Аліна Астровська (фото: myglamwish.com)

Зазначимо, раніше зірка "Орла и Решки" захопила романтичним образом у сукні в горошок.

Нагадаємо, до цього Астровська відверто зізналася, як ледь не втратила життя.