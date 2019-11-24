Не ведусь на гроші: Никитюк заговорила про обранця і розсекретила головний недолік

Леся Нікітюк тримає особисте життя в найсуворішій таємниці. Ведуча не розповідає про свої романи, але признаеться, що хоче міцну і щасливу сім'ю, правда, поки знайти того самого їй не вдалося. А поки Леді Ле з головою занурена в роботу – нещодавно в ефір "Нового каналу" вышо її нове тревел-шоу "Le Маршрутка". Леся вирішила поділитися з журналістами "Фактів" одкровеннями і розповісти. Якою вона бачить чоловіка поруч, а також згадала про свій великий недолік.

Так, Леді Ле не любить жадібних чоловіків. А ось до раціональних, навпаки, ставитися з симпатією.

"Є раціональні чоловіки, а є жлоби. Перші — молодці. Чоловік дивиться на чек і звертає увагу, скільки грошей витратив. Він уважний до витрат — це нормально. У жлоба вічно немає грошей, він постійно забуває гаманець, і у нього нічого з карток не йде. Я відразу бачу жлоба. З таким чоловіком точно не змогла б бути поруч", - зізнається вона.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча заявляє, що вона – абсолютно не меркантильна людина і ніколи не буде з заможним чоловіком заради подарунків та фінансової вигоди. Їй більше до душі перспективний молодий чоловік, якого вона готова підтримувати в починаннях і всілякому йому сприяти.

"Я не меркантильна, ніколи не ведусь на гроші. Серйозно. Не піду на побачення з багачем за подарунки. Мені подобаються перспективні хлопці. Вважаю, важливо оцінити потенціал чоловіки перед тим, як закохатися. Яка у нього хватка, освіта, чи готовий він розвиватися далі?" - каже Леся.

Вона також назвала обов'язкові якості, які шукає в чоловікові. "Я відразу помічаю слабкі місця хлопців. Чоловік може бути тільки на старті кар'єри, я готова йому допомогти. Натомість хочу отримати його чесність, порядність. І ніяких інтрижок з іншими жінками", - перерахувала теледіва.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леді Ле проговорилася про свій головний недолік. Леся – запальна та імпульсивна людина, їй складно приборкати емоції.

"Знаєте, який головний мій недолік? Емоції. Вони можуть творити шоу в моїй голові, просто "Санту-Барбару", здатні запросто відключити раціональну частину мене. Під час емоційного сплеску не здатна об'єктивно оцінити ситуацію, можу образити людину. Потім я не те що вибачаюся перед нею, я собі пробачити не можу. Всі мої погані вчинки, невірні рішення і неправильні слова були на емоціях", - зробила зізнання ведуча.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Вона вчитися контролювати себе. "Зараз вчуся контролювати себе — продихатися, нікому не дзвонити, не писати, коли відчуваю, що "закипаю". Потроху виходить..." - похвалилася вона.

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк відверто розповіла про складнощі в школі.