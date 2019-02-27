"Вічно молода": Катя Осадча зворушливо привітала маму з днем народження

Шанувальники телеведучої відзначили, що її мама виглядає дуже стильно і молодо

Популярная телеведущая Катя Осадчая, которая каждый раз поражает публику на светским мероприятиях оригинальным и стильными нарядами, поздравила любимую маму с днем рождения. В Instagram она показала общее фото с очаровательной родительницей.

Катя позирует вместе со стильной мамой, отмечая в посте, что она для нее вечно молодая. Звезда пожелала ей почаще улыбаться, ведь улыбка женщине очень к лицу.

"С Днем рождения, моя вечно молодая мама! Пусть будет много поводов для улыбок", - коротко, лаконично и от души написала знаменитость.

Фото: Катя Осадчая с мамой (instagram.com/kosadcha)

Подписчики Осадчей присоеденились к теплым поздравлениям и тоже оставили для мамы своей любимицы наилучшие пожелания, попутно отметив, что она выглядит просто сногсшибательно.

"Какая стильная мама. Желаю вам Катя еще много лет оставаться дочерью!", "Катюша я хочу чтоб вы и в 60 лет для своей мамы оставались доченькой, долгой и счастливой жизни!", "Вау! Красотки! Поздравляю!», «С именинницей! Здоровья и многие лета Вашей мамочке!", - оставляли записи комментаторы.

Ране Катя Осадчая показала фото с подросшим сыном Ильей от первого брака с депутатом Олегом Полищуком.

К слову, Катя Осадчая порадовала фанов весенним солнечным фото с букетом мимозы в руках.