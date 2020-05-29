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Вічно молода: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила красою в новій зйомці для відомого бренду

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.05.2020 - 19:32
Вічно молода: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила красою в новій зйомці для відомого бренду
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Зірка стала обличчям нової лінії Пет Макграт

Наомі Кемпбелл, якій 22 травня виповнилося 50 років, стала першим і поки єдиним обличчям відомого бренду косметики визнаної візажистки Пет Макграт. В незвичайному ролику вона постала серед троянд і з короною на голові. Таким чином, режисер хотів підкреслити значущість лиця косметичної лінії. Культова модель красується з макіяжем в золотистих тонах, гордо дивлячись у камеру. Як легендарна супермодель, так і не менш легендарна мейкап-артистка явно залишилися задоволені роботою один одного. Обидві зробили зворушливі пости, де висловили захоплення від колаборації.

Нова рекламна кампанія Наомі (відео: instagram.com/naomi)

«Для мене велика честь бути новим і першим офіційним обличчям PAT McGRATH LABS. Пет – моя улюблена сім'я і незаперечна творча сила в косметичному бізнесі, яка була в моєму житті з ранніх етапів моєї кар'єри. Пет створила лінію, яка повертає фантазію і гламур в наше повсякденне життя і змушує нас знову мріяти! Немає нікого, з ким би я вирішила вирушити в цю подорож, крім культової @patmcgrathreal», – написала Наомі у себе в мікроблозі. У свою чергу Пет також зробила кілька промо-постів, де зазначила досягнення вічно молодої Наомі і назвала королевою і легендою.

Не менш промовистою була і армія послідовувачів визнаної красуні. Привітання на Кемпбелл продовжують сипатися як з рогу достатку. А між ними проскакують і питання особистого характеру. Приміром, один з фанатів поцікавився, чи не збирається Наомі заводити дітей.

  • Так прекрасно
  • Перехоплює дихання
  • Наомі, у тебе є плани мати дітей?
  • Я люблю тебе
  • Вау! Я не можу дочекатися підучити це все! Прекрасна Наомі
  • Божественна Наомі
  • Ти просто найбільш чудова жінка в світі. Ти будеш відмінно виглядати на картині
  • Ти дивовижна
  • Тільки ти
  • Королева Наомі
  • Ти богиня і моє натхнення
  • Нефертіті
  • Грандіозно! Вітаю, Наомі
  • Браво!
  • Ти завжди перша
  • Бог береже королеву
  • Вау! Це так круто
  • Ми любимо тебе, Наомі
  • Богиня
  • О боже!

Вічно молода: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила красою в новій зйомці для відомого бренду

Вічно молода: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила красою в новій зйомці для відомого бренду

Вічно молода: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила красою в новій зйомці для відомого бренду

Вічно молода: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила красою в новій зйомці для відомого бренду

Вічно молода: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила красою в новій зйомці для відомого бренду

Вічно молода: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила красою в новій зйомці для відомого бренду

Вічно молода: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила красою в новій зйомці для відомого бренду

Вічно молода: 50-річна Наомі Кемпбелл підкорила красою в новій зйомці для відомого бренду

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/naomi)

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Автор: Lite

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