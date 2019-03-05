Надихає: дочка Олени Кравець похвалилася відпочинком у Відні (фото)

Дівчина активно ділиться з шанувальниками яскравими фото

Дочка звезды "Квартал 95" Елены Кравец – Маша Кравец – ранее опубликовала загадочное фото после длительного перерыва. Так, девушка долго время ничего не публиковала на своей instagram-страничке. Теперь же девушка решила "наверстать упущенное" и поделилась с поклонниками свежими фото со своего нового путешествия.

Так, 16-летняя Маша Кравец отправилась на отдых в столицу Австрии, откуда делиться яркими снимками.

Девушка опубликовала несколько фото, позируя на фоне большого фонтана и скульптурной композиции на территории Собора Святого Стефана.

На стильной дочке Елены Кравец — красная дутая куртка, укороченные джинсы и белый длинный реглан. Образ дополняют кроссовки и забавные носки с изображением панды.

"Вена вдохновляет", — лаконично подписала новые снимки девушка.

Дочка Елены Кравец — Маша (фото: instagram.com/ma_kravets)

Подписчики Маши поспешили прокомментировать ее новые фото, некоторые даже с юмором:

"Мария, не сиди на холодном"

"Красотка"

"Это пипец, смотрю фотографии и каждый раз удивляюсь.. Вас клонировали с мамой?"

"Ювелирно, ничего не скажешь"

"Ваай, красотка"

При этом в разделе сториз девушка публикует больше фото различных пейзажей и интересных мест. И даже извиняется перед фоловерами за спам.

Фото: instagram.com/ma_kravets

Напомним, ранее Елена Кравец восхитила танцевальными талантами дочери.

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