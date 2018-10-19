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Олена Кравець навчить, як шукати нареченого в армії і що робити з коханкою чоловіка

Lite » ТВ-шоу 19.10.2018 - 15:46
Ілюстративне фото (фото: прес-служба каналу)
Ілюстративне фото (фото: прес-служба каналу)

Новий випуск "Жіночого Кварталу" обіцяє бути дуже веселим

У суботу, 20 жовтня, на каналі 1+1 покажуть черговий новий випуск проекту "Жіночий Квартал", зйомки якого нещодавно проходили в Києві.

Дівчата продовжать жартувати про себе і чоловіків. Так, в одному з номерів актриси будуть вирішувати, хто з них головна в колективі, і кого слід помістити на обкладинку чоловічого журналу. Зрозуміло, без художнього керівника студії "Квартал 95" і режисера "Жіночого Кварталу" Володимира Зеленського це питання вирішити буде складно, і глядач, нарешті, дізнається, хто в колективі його улюблениця. До речі, нею виявиться зовсім не Олена Кравець!

В іншій мініатюрі сюжет буде закручений навколо освоєння жінками чоловічих професій. Тільки уявіть ситуацію. Ви – тендітна дівчина, яка працює у пожежній службі. Виїжджаючи на виклик, ви несподівано потрапляєте в палаючу вогнем квартиру, де знаходиться... нинішня коханка вашого чоловіка, хоч і колишнього вже.

"Раніше я хотіла тебе просто вбити, а тепер я хочу тебе вбити і не сісти", - відверто зізнається головна героїня номеру, яку зіграє Кравець.

Також сама досвідчена актриса "Жіночого Кварталу" з'явиться на сцені в образі класичної єврейської мами, яка замість сина, буде проводжати в ізраїльську армію дочку і вчити її пошуків кращого нареченого.

Олена Кравець навчить, як шукати нареченого в армії і що робити з коханкою чоловіка

На 1+1 покажуть новий випуск "Жіночого Кварталу" (фото: прес-служба каналу)

Ще будуть фантастичні ситуації, в які можуть потрапити представниці прекрасної статі. Наприклад, номер про вчительку, яка виявиться в полоні у симпатичних інопланетян і не захоче залишати їх корабель.

"Так ось ти який, безвіз", - зрадіє вона новим місцем і знайомим.

У музичних номерах дівчата з вокального квартету знову порадують глядачів унікальними голосами і манерою виконання. Цього разу дівчата представлять оду всіх невісток своїх свекрухам на мотив легендарної "Богемської Рапсодії" групи Queen.

Що стосується зіркових гостей, то естафету олімпійського чемпіона Жана Беленюка тепер прийме Влад Яма. Відомий хореограф постане в образі робота, який сконструювали для себе жінки, і який виконує всі їхні бажання.

 

Новий випуск "Жіночого Кварталу" вийде 20 жовтня (фото: прес-служба каналу)

Відзначимо, що минулий випуск "Жіночого Кварталу" вже майже тиждень тримається в топ-10 в трендах YouTube. На даний момент у нього - понад 730 тис. переглядів.

Відео: YouTube/Студія Квартал 95 Online

Нагадаємо, що днями вийшов новий трейлер популярного українського комедійного серіалу "Слуга народу".

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