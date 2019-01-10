"Важливо бути загадкою": Катерина Кухар розкрила секрет жіночої привабливості

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина розказала, як завжди бути цікавою своєму чоловікові і що для цього варто робити

Українська прима-балерина Катерина Кухар подлилась з шанувальниками секратами жіночої чарівності, зокрема, вона розповіла, як завжди залишатися цікавою і бажаною для свого чоловіка. На знімку в Instagram зірка позує разом зі своїм чоловіком, прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим.

Балерина нагадувала, що слід не забувати про собе і свій зовнішній вигляд, адже перед коханим варто завжди бути різною, щоб дивувати його і вражати.

"Нещодавно замислилась над тим, як важливо жінці завжди залишатися загадкою. Бути різноманітною для свого чоловіка у всіх своїх проявах: настрій, образ, зачіска, навіть колір помади відіграє важливу роль. У суєті днів дуже складно виділити достатньо часу на повноцінний shopping, але обновками себе і близьких теж важливо балувати. Повернувшись із США, помітила цікаву тенденцію. Час за інтернет шопінгом! Більшість магазинів мають в наявності не дуже широкий асортимент товарів і продавці самі з планшетом просто пропонують зайти на сайт і вибрати товар онлайн. Коли не вистачає часу, інтернет магазини, як чарівна паличка", - зізналася Катерина.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники Кухар поспішили погодитись з нею, зазначивши підкреслено елегантний образ артистки, а також захопилися її жіночою мудрістю, не скуплячись на компліменти для зіркової пари.

"Катюша, ви гарно виглядаєте", "Як чудово, що є такі жінки, як ви - приклад жіночності і краси до чого хочеться і потрібно прагнути", "Якщо б не знала вашу чудову пару, то сказала б, що ви двійнята, це ж треба так схожим бути, значить будете разом довго і щасливо, бережіть один одного, а ви Катюшка весь час Сашу дивуйте новеньким, чоловіки люблять різноманітність!", "Дійсно, ви надзвичайна, тендітна, цікава і водночас сильна і вольова жінка!" - писали захоплені коментатори

Скріншоти коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Раніше Катерина Кухар здивувала іронічними підписами до незвичайної фотосесії. Вона знялася в оригінальних образах для одного з жіночих видань.

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