"Я - елочная игрушка": Екатерина Кухар удивила поклонников самоиронией

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

От елочной игрушки до русалки, строгая судья Танцев со звездами предстала в неожиданном образе

На своей страничке в Instagram прима-балерина Екатерина Кухар опубликовала пару фото сзабавными подписями.

Она предстала в необычных для себя образах перед поклонниками. Накрытая до шеи не то балетной пачкой, не то кружевной накидкой - она позировала на сером фоне для одного из женских журналов. Несколькими фото звезда поделилась со своими поклонниками.

Фото: Екатерина Кухар заинтриговала новым фото (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Не смотря на то, что балерина была в образе и совсем не улыбалась на фото, подписать их она решила довольно смешными фразами.

"Все люди, как люди, а я елочная игрушка.…", - иронично написала она под первым фото.

Скриншот: Публикация Екатерины Кухар и комментарии (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Египет...юная Клеопатра", "А мне напоминает вершину красивой, заснеженной горы", "Такая хорошенькая игрушка", - прокомментировали фото поклонники.

Фото: Чувственный кадр Екатерина тоже подписала с юмором (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Сегодня я русалка и создаю волны..…", - подписала балерина второй кадр.

Скриншот: Публикация Екатерины Кухар и комментарии (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"С такой русалкой в омут с головой", "Красавица!!!!!", "Ясно, значит Екатерина, сегодня у Вас выходной. ( как же русалка с хвостом танцевать сможет?)", "Вы воплощение грации, креативности, и что немаловажно важно самоиронии, !!!Вы настоящая балерина 21 века!!!", - оценили образ балерины подписчики.

Также мы писали о том, что Екатерина Кухар поделилась модными советами с тем, кто еще не знает, какое платье выбрать на вечеринку. Она посоветовала присмотреться к природным оттенкам, которые соответствуют символу года. И показала платье, которое планирует надеть на новогоднюю вечеринку.

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