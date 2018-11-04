"У неї закохуєшся просто": Юрій Ткач прокоментував відносини з Поляковою

Відео: (youtube.com/Светская життя)

Відомий український комік Юрій Ткач, суддя "Ліги Сміху" і обличчя шоу "Країна У" у присутності своєї дружини зізнався, що закохався в Ольгу Полякову. Але любов його дещо незвичайна, розповідається у "Світському житті".

Він розповів про те, що вже не перший рік дружить з Олею Поляковою і які у них відносини.

"Якщо Оля з ким-то починає дружити, то Оля нікого не підпускає. У неї закохуєшся просто. Вона якась магічне істота", — каже Ткач.

Юрій Ткач з сім'єю / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя "

Він також зізнався, що ніколи не сварився з артисткою незважаючи на те, що вона завжди любить бути скрізь першою.

"Не доведи Господь. Я тобі хочу сказати, що це може бути перший і останній раз. Оля Полякова — це така штуковина, що якщо ти не встаєш на Олю, то Оля не встає на тебе. Так що потрібно вставати на Олю, щоб все було добре", – прокоментував комік можливість сварки з Поляковою.

Нагадаємо, що до цього комік показав неймовірний образ до Хелловіну.

До цього вийшов трейлер забійної комедії від "Кварталу 95".

Відео: (video.rbc.ua)