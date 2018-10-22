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"У 61 рік виглядає просто ідеально": зірка серіалу "Рабиня Ізаура" в Києві розкрила секрет своєї краси

Lite » Зірки 22.10.2018 - 21:30
Фото: Зірка серіалу "Рабиня Ізаура" в Києві (прес-служба)
Фото: Зірка серіалу "Рабиня Ізаура" в Києві (прес-служба)
Катерина Гончарова
Власний кореспондент Styler

Зірку всесвітньо відомого серіалу запросив до Києва телеведучий Дмитро Комаров

Недавно український ведучий Дмитро Комаров презентував новий 10 ювілейний сезон проекту "Світ навиворіт". Його прем’єра відбудеться невдовзі, 31 жовтня, на телеканалі "1+1".

Головною зірковою гостею презентації нового сезону програми стала бразильська актриса і виконавиця головної ролі у серіалі "Рабиня Ізаура" Луселія Сантос.

"Чарівні" бразильські ягоди і секрет краси від легендарної акторки

Під час зустрічі із шанувальниками у Києві Луселія Сантос поділилася секретом краси. Акторці – 61 рік, а виглядає вона просто прекрасно, помічали гості презентації.

"У 61 рік вона виглядає просто ідеально!" – сказав телеведучий Дмитро Комаров.

За словами самої Луселії Сантос, все це – завдяки здоровому харчуванню і фізичній активності.

"Дмитро Комаров має такий самий вік, як і мій син Педро. Насправді секрету чи нічого такого незвичайного я не маю, просто головне - це здорове збалансоване харчування, активні заняття спортом. Самі розумієте: коли ти актор, тобі так чи інакше цим потрібно займатися. І ось відносно недавно я почала захоплюватися горами, й це теж мені допомагає бути в формі", - розповіла вона.

До того ж, Луселія Сантос - вегетаріанка, нагадав Дмитро Комаров.

&quot;У 61 рік виглядає просто ідеально&quot;: зірка серіалу &quot;Рабиня Ізаура&quot; в Києві розкрила секрет своєї красиФото: Зірка серіалу "Рабиня Ізаура" Луселія Сантос на презентації у Києві (прес-служба)

"Я вегетаріанка вже протягом 37 років! Багато їм наші місцеві бразильські ягоди – асаї. Ці ягоди дуже смачні. Дмитро може підтвердити, бо він їх пробував. Це такі дерева, де ростуть невеликі ягоди. З нього роблять різні креми, також вживають їх у їжу, готуючи їх багатьма способами: різні крем-супи, фреші, соки. Це дуже корисно і дуже смачно", - поділилася вона.

Про ці ягоди докладніше Дмитро Комаров розповідає у новому сезоні шоу "Світ навиворіт".

&quot;У 61 рік виглядає просто ідеально&quot;: зірка серіалу &quot;Рабиня Ізаура&quot; в Києві розкрила секрет своєї красиФото: Головною зірковою гостею презентації стала бразильська актриса і виконавиця головної ролі у серіалі "Рабиня Ізаура" Луселія Сантос (прес-служба)

"Ми про це докладно розповімо у нашому новому сезоні. Ці ягоди – наче "чарівна таблетка" у Бразилії. Часто запитують, які там є чудеса. Щодо Бразилії можна сказати, що для цієї країни це саме ягоди асаї. Вони схожі на виноград, з великою кісточкою. Із них роблять пасту, схожу на морозиво. І цим харчуються. На цьому "сидять" всі спортсмени, культуристи, моделі, спортсмени і актори", - сказав Дмитро Комаров.

Телеведучому про ці ягоди спершу розповіла сама Луселія, а потім він разом зі знімальною групою зробив про них окремий сюжет.

"Ми ходили по Амазонці, збирали ці ягоди. Буде яскравий сюжет. Вважається, що у Бразилії ці ягоди – рецепт вічної молодості", - прокоментував Комаров.

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