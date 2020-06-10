Не впізнати! Слава Камінська в білизні і шкіряному плащі вразила зміною іміджу

Солістка групи НеАнгели Слава Камінська вміє привертати увагу і підтримувати інтерес шанувальників. То заінтригує розповіддю про свого нового коханого, то розбурхає уяву жарким знімком. Свіжий кадр в Instagram знаменитості також вийшов вельми пікантним, але вразив не тільки цим.

35-річна артистка поділилася фото в дуже сексуальному образі - вона позує в чорній нижній білизні, панчохах і шкіряному плащі, спершись на автомобіль. Слава доповнила ефектний лук розпущеним волоссям, червоною помадою на губах і темним макіяжем очей.

Саме зачіска співачки викликала бурхливі обговорення серед фанатів - адже Камінська зрадила своєму фірмовому рудому кольору і стала яскравою блондинкою!

Слава Камінська завела мережу пікантним фото (фото: instagram.com/babaslavka)

"У песимістки чашка наполовину порожня. У оптимістки чашка наполовину пуш ап", - з гумором прокоментувала публікацію Слава.

Користувачі мережі почали активно обговорювати новий імідж і фігуру співачки в коментарях - багато хто навіть зізналися, що не відразу впізнали її.

Як вам йде блонд!!!

Красуня

Шикарно виглядаєте

Я вас не впізнала

З цим короновирусом і пушап вигуляти ніде. а фото нереально гаряче!!

агонь! круто!

Я оптимістка

Про пуш ап в точку

Жінка, яку потрібно наслідувати.Ві нереально крута.

Круто з таким кольором

Вся принадність у виразі обличчя

Скріншот коментарів

Раніше Слава Камінська розповіла про нового обранця та його стосунки з її дітьми.