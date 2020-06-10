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Не впізнати! Слава Камінська в білизні і шкіряному плащі вразила зміною іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2020 - 14:33
Не впізнати! Слава Камінська в білизні і шкіряному плащі вразила зміною іміджу
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Солістка групи НеАнгели раптово стала блондинкою

Солістка групи НеАнгели Слава Камінська вміє привертати увагу і підтримувати інтерес шанувальників. То заінтригує розповіддю про свого нового коханого, то розбурхає уяву жарким знімком. Свіжий кадр в Instagram знаменитості також вийшов вельми пікантним, але вразив не тільки цим.

35-річна артистка поділилася фото в дуже сексуальному образі - вона позує в чорній нижній білизні, панчохах і шкіряному плащі, спершись на автомобіль. Слава доповнила ефектний лук розпущеним волоссям, червоною помадою на губах і темним макіяжем очей.

Саме зачіска співачки викликала бурхливі обговорення серед фанатів - адже Камінська зрадила своєму фірмовому рудому кольору і стала яскравою блондинкою!

Слава Камінська завела мережу пікантним фото (фото: instagram.com/babaslavka)

"У песимістки чашка наполовину порожня. У оптимістки чашка наполовину пуш ап", - з гумором прокоментувала публікацію Слава.

Користувачі мережі почали активно обговорювати новий імідж і фігуру співачки в коментарях - багато хто навіть зізналися, що не відразу впізнали її.

  • Як вам йде блонд!!!
  • Красуня
  • Шикарно виглядаєте
  • Я вас не впізнала
  • З цим короновирусом і пушап вигуляти ніде. а фото нереально гаряче!!
  • агонь! круто!
  • Я оптимістка
  • Про пуш ап в точку
  • Жінка, яку потрібно наслідувати.Ві нереально крута.
  • Круто з таким кольором
  • Вся принадність у виразі обличчя

Не впізнати! Слава Камінська в білизні і шкіряному плащі вразила зміною іміджу

Скріншот коментарів

Раніше Слава Камінська розповіла про нового обранця та його стосунки з її дітьми.

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Автор: Lite

Теги Новини України образСлава Камінська
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