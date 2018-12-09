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"Вас не впізнати": Лобода вразила мережа несподіваним перевтіленням

Lite » Зірки 09.12.2018 - 16:55
"Вас не впізнати": Лобода вразила мережа несподіваним перевтіленням
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка була вся в чорному

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка раніше розкритикували за несмачне сукню, вразила фанатів несподіваним перевтіленням. Відповідний знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, на ньому видно Лободу в абсолютно чорному платті з відкритим верхом. При цьому на руки співачки прироблена тканина, через що складається враження, що замість рук у неї крила.

&quot;Вас не впізнати&quot;: Лобода вразила мережа несподіваним перевтіленням

Фото: Лобода поазила перевтіленням (instagram.com/lobodaofficial)

На це звернули увагу і користувачі мережі.

"Бомба. Вас не впізнати", - сказала користувач Джемаль Киреив.

"Яка ж ти класна. Дженніфер Лопес відпочиває", - підкреслив юзер Сергій Грін.

"Всі люди, як люди. А ви, Світлано, суперзірка". – підкреслила користувач Ганна Гарбар.

"Красуня. Наша суперзірка. Люблю тебе. Продовжуй далі радувати нас своїми хітами", - сказала користувач Марина Холод.

&quot;Вас не впізнати&quot;: Лобода вразила мережа несподіваним перевтіленням

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Світлана Лобода таємно приїхала на закритий концерт Тілля Ліндеманна.

Раніше Лобода зізналася, що їй доведеться сидіти на жорсткій дієті.

Відео: (video.rbc.ua)

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