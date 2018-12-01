"Нужно соблюдать до конца жизни": Лобода призналась, что ей придется сидеть на жесткой диете

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Причиной является болезнь певицы

Популярная украинская певица Светлана Лобода призналась, что из-за болезни будет вынуждена соблюдать строгую диету. Об этом сообщают "Факты".

"До болезни я очень мало пила воды — сейчас выпиваю как минимум два с половиной — три литра ежедневно. Это самое главное — ее нужно пить очень много! Также я отказалась от жареного, соленого и перченого. Эти правила теперь нужно соблюдать до конца жизни", - сказала она.

Главной причиной, по словам Лободы, является возможное возвращение опасного заболевания.

"Очень надеюсь, что смогу сделать все возможное, чтобы проблема меня больше не беспокоила. Мой доктор меня контролирует практически ежедневно", - подчеркнула она.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 20 ноября Светлана Лобода снова попала в больницу. Она рассказала, что начала свой день в больнице, а ее соседкой по палате оказалась известная певица Анита Цой.

"Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате - Аните Цой. Твоя помощь в самой экстренной ситуации - абсолютно бесценна. Благодарю тебя", - сообщила артистка.

А также мы рассказывали о том, что 24 октября Светлану Лободу экстренно госпитализировали в Москве из-за резкой боли в спине. Медики провели Лободе срочную операцию на почках.

Видео: РБК-Украина