Не впізнати: вагітна ALYOSHA кардинально змінила образ у новому відео

ALYOSHA (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Співачка пішла на цікавий експеримент із зовнішністю

Нещодавно популярна співачка ALYOSHA, яка зараз вагітна третьою дитиною, заінтригувала своїх підписників в Instagram радикальною зміною образу, поставши гарячою брюнеткою. Як з'ясувалося, на експеримент зі зовнішністю артистка пішла заради створення лірик відео на трек "Не вона".

За словами співачки, ідея треку народилася в київських пробках, коли настрій навіяв мелодію і слова.

"Виходити до літа з релізом не планувалося: робота над треком велася близько року, а постійні експерименти із саундом не дозволяли озвучити точних термінів", - додала виконавиця.

Трек "Не вона" доповнює лірик-відео, в якому артистка змінила чотири яскравих образи, поставши шатенкою, брюнеткою, блондинкою і з незвичним для себе малиновим кольором волосся.

"Це, хоч і не моя історія, але навіяна вона моїми спостереженнями і написана на основі реальних подій з життя реальних людей. Історія про дивних стосунках, де один партнер закохується лише в вигаданий образ замість того, щоб прийняти партнера таким, яким він є насправді. За традицією, через якийсь час, такі відносини стають дуже "веселими" або припиняються зовсім. А люди втрачають дорогоцінний час даремно. Нехай вам пощастить знайти свою людину і прийняти його справжнім, вашим рідним", — прокоментувала ALYOSHA.

ALYOSHA приміряла кілька яскравих образів (фото: прес-служба)

Нагадаємо, раніше ALYOSHA та її чоловік Тарас Тополя розсекретили стать майбутньої дитини - відомо, що у пари буде дівчинка.