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Не узнать: беременная ALYOSHA кардинально сменила образ в новом видео

Пятница 10 июля 2020 16:58
Не узнать: беременная ALYOSHA кардинально сменила образ в новом видео
ALYOSHA (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Марина Настевич

Певица пошла на интересный эксперимент со внешностью

Недавно популярная певица ALYOSHA, которая сейчас беременна третьим ребенком, заинтриговала своих подписчиков в Instagram радикальной сменой образа, представ жгучей брюнеткой. Как выяснилось, на эксперимент со внешностью артистка пошла ради создания лирик видео на трек "Не вона".

По словам певицы, идея трека родилась в киевских пробках, когда настроение навеяло мелодию и слова.

"Выходить к лету с релизом не планировалось: работа над треком велась около года, а постоянные эксперименты с саундом не позволяли озвучить точных сроков", - добавила исполнительница.

Трек "Не вона" дополняет лирик-видео, в котором артистка сменила четыре ярких образа, представ шатенкой, брюнеткой, блондинкой и с необычным для себя малиновым цветом волос.

Не узнать: беременная ALYOSHA кардинально сменила образ в новом видеоНе узнать: беременная ALYOSHA кардинально сменила образ в новом видео

"Это, хоть и не моя история, но навеяна она моими наблюдениями и написана на основе реальных событий из жизни реальных людей. История о немного странных отношениях, где один партнер влюбляется лишь в выдуманный образ вместо того, чтобы принять партнера таким, каков он есть на самом деле. По традиции, спустя какое-то время, такие отношения становятся очень "веселыми" или прекращаются вовсе. А люди теряют драгоценное время зря. Пусть вам повезет найти своего человека и принять его настоящим, вашим, родным", — прокомментировала ALYOSHA.

Не узнать: беременная ALYOSHA кардинально сменила образ в новом видеоНе узнать: беременная ALYOSHA кардинально сменила образ в новом видео

ALYOSHA примерила несколько ярких образов (фото: пресс-служба)

Напомним, ранее ALYOSHA и ее муж Тарас Тополя рассекретили пол будущего ребенка - известно, что у пары будет девочка.

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