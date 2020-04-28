Безумовно важче попередніх: ALYOSHA розповіла, як проходить її третя вагітність

Фото: instagram.com/alyoshasinger

Тарас Тополя також розповів, як змінився характер дружини в цей період

ALYOSHA і Тарас Тополя підтвердили свій новий статус багатодітної сім'ї! Зовсім скоро у зіркової пари народиться третя дитина! При цьому співачка зазначила, що третю дитину вони з Тарасом не планували, однак виконавиця цього дійсно хотіла. В інтерв'ю VIVA майбутні багатодітні батьки розповіли, як проходить вагітність — особливо в період карантину і домашньої ізоляції. А також, чи з'явилися у Альони (33 роки) нові вподобання та побажання.

Так, Тарас Тополя зазначив, що третя вагітність дружини проходить спокійно. І нічого особливого вона не замовляє. При цьому на домашній ізоляції пари і без того постійно щось готує і "розкриває кулінарні здібності"

“Мені здається, я вже проскочив той період, коли жінці в положенні чогось такого хочеться. Шукати плоди маракуї о трій години ночі не відправляла. Але в цей раз я у виграшному становищі — скоро літо і знайти що завгодно з фруктів або овочів буде простіше, якщо раптом що", — каже фронтмен групи "Антитіла".

За словами співака, в період третьої вагітності ALYOSHA стала більш спокійною. А її "запальний характер" знайшов гармонію і внутрішнє умиротворення.

"Хоча все одно гормони іноді дають про себе знати, перепадає всім", — зауважує Тополі.

"Так, іноді мені здається, що я одним поглядом можу підірвати", — підтверджує слова чоловіка Олена Тополя.

“Вона дуже відповідально ставиться до нового життя, яке носить у собі, і більше уваги стала приділяти всьому, що пов'язано з її здоров'ям і здоров'ям малюка. Якщо раніше ми могли собі дозволити вечорами посидіти на кухні за келихом вина або сходити в гості до кумів, засідаючи до глибокої ночі, то тепер вона, як правило, засинає разом з дітьми, а на ранкову зарядку піднімає навіть мене з ліжка", — розповідає Тарас.

А ось Олена зізнається, що дитинка вже дуже активна. Тому співачка погано висипається. А для ранкової зарядки у неї часто не вистачає бадьорості і настрою.

За словами співачки, вона багато часу витрачає на прибирання, що з животиком дається нелегко. Тому на допомогу прийшла мама співачки.

“А під час відпочинку я дійсно вивчаю багато нових для мене напрямків, які стосуються здоров'я. Наприклад, лімфатичну систему людини, внутрішні органи, їх реакції і прояву в різних випадках, що таке алергія, проблеми зору та багато іншого. Мені це завжди було цікаво, а часу ніколи не було. Ось тепер є!" — каже ALYOSHA .

Більш того, виконавиця зізналася — третя вагітність виразно важче попередніх.

“Особливо перші чотири місяці. Далі стало легше. Але живіт, мені здається, з трьох вагітностей буде найбільшим. Дуже швидко росте. Хоча це не біда, з ним ми потім розберемося (посміхається). Головне — здорові дитина і мама".

Нагадаємо, раніше ALYOSHA поділилася ексклюзивним сімейним фото.