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Впізнаєте? Шарліз Терон кардинально змінила зачіску і колір волосся

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.09.2019 - 17:42
Впізнаєте? Шарліз Терон кардинально змінила зачіску і колір волосся
Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

44-річна актриса змінилася до невпізнання

Шарліз Терон – визнаний секс-символ Голлівуду, який ми звикли бачити в образі розкішної блондинки. В такому вигляді вона підкорила Голлівуд і стала іконою краси і стилю. Але зірка ніколи не була проти експериментів. Так, нещодавно вона перефарбувала волосся в темний відтінок – він зробив її обличчя більш виразним, а заодно підкреслив певну твердість і силу її характеру. З таким стилем вона ходила досить довго, саме час щось змінювати!

Впізнаєте? Шарліз Терон кардинально змінила зачіску і колір волоссяШарліз Терон в образі блондинки (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Кілька годин тому голлівудська знаменитість показала кадри в новому стилі. 44-річна зірка зробила коротку стрижку "під горщик" з укороченими волоссям на потилиці і довгою чубчиком. Знизу волосся темне, а зверху майстри додали пшенично-бежеві пасма. Доповнили картину яскравий макіяж зі smoky-eyes і пірсинг у вусі. На зірці надітий чорно-червоний топ. "Вона повернулася!", – написала Шарліз під фото. Таке перетворення, як ви вже встигли здогадатися, зовсім не випадково. Актриса приступила до роботи над новою серією фільму "Форсаж-9", яка повинна вийти в прокат в травні 2020-го року.

Впізнаєте? Шарліз Терон кардинально змінила зачіску і колір волоссяВпізнаєте? Шарліз Терон кардинально змінила зачіску і колір волоссяТемний відтінок їй до лиця (фото: instagram.com/charlizeafrica)

До речі, Шарліз обожнює мінятися заради ролей. Всі пам'ятають, що для фільму "Монстр" вона набрала 14 кг, а ось для «Таллі», де Терон зіграла матір трьох дітей, всі 22! За словами справжнього майстра перевтілень, є всі поспіль було не так весело. Вона не тільки вживала у величезних кількостях фаст-фуд, запиваючи його висококалорійними коктейлями і газованою водою, але навіть прокидалася серед ночі, щоб не сходити з дистанції" і поїсти.

А ось скидати зайву вагу виявилося завданням практично нереальною. На відновлення форми знаменитості знадобилося близько 1,5 років. Вона зізнається, що навіть впадала у відчай, оскільки боялася, що ніколи не зможе стати колишньою.

Впізнаєте? Шарліз Терон кардинально змінила зачіску і колір волоссяШарліз Терон вже давно повернулася в форму (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Але воно того варте! Зірка впевнена: таким чином вона змогла вжитися в роль і максимально достовірно передати все, що доводиться пережити матерям.

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