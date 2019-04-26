Ефект метелика: Шарліз Терон блищить в яскравій сукні Givenchy в Лондоні

Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

В цей раз актриса вибрала двоколірну сукню в підлогу

Шарліз Терон не звикати блищати на світських виходах і червоних доріжках: здається, вона вже приміряла плаття всіх фасонів і відтінків. Тим не менше, кожен раз вона вміє знайти щось незвичайне, що прикує погляди всього світу до неї знову. Зараз актриса представляє нову роботу – романтичну комедію "Та ще парочка", і щодня відвідує прем'єри по світу в нових нарядах. Пару днів тому фільм був показаний в Парижі. І всі тільки і обговорювали, що стрункі ноги Шарліз, які підкреслило коротке чорне плаття Dior, в якому вона прийшла на івент. А вчора вечірка відбулася в Лондоні, і тут знаменита 43-річна красуня перевершила саму себе.



На захід Шарліз прибула в двоколірній сукні Givenchy з лаконічним верхи і злегка розкльошені подолом кольору фуксія.

Шарліз Терон в сукні Givenchy на прем'єрі в Лондоні (фото: GettyImage)

У ньому дивовижно поєднувалися стриманість: довгі рукави, закритий верх і довга спідниця; а також жіночність: підкреслена лінія талії, досить відвертий виріз на грудях і контрастне поєднання яскраво-рожевого і чорного.

Барвистий наряд акторка доповнила блискучим сріблястим клатчем, незвичайним манікюром з різнокольоровими нігтями, а також укладанням з гладко зачесаним волоссям.

Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

З аксесуарів вона також підібрала вишукані кільця і сережки. Не можна не відзначити і досить вдалий макіяж: ідеальна порцелянова шкіра, виразний погляд, легкий рум'янець і чуттєві губи в тон спідниці.

Шарліз Терон в Лондоні (фото: instagram.com/kaymontano)

"Лондон тебе ніколи не розчарує. Спасибі за дивовижну ніч", – написала Шарліз у себе на сторінці в Instagram, тут же спровокувавши шанувальників на компліменти.

"Просто приголомшливо. Немає слів", "Немає красивішої в світі жінки", "Чудово! Я маю на увазі волосся, макіяж, нігті – все це! Просто чудово!", "Що за дивна жінка", "Чорт візьми яка красуня", "Як можна виглядати так чудово", "Ви абсолютно ідеальні", "Я просто закоханий у цей образ"...

До речі, багато шанувальники висловили думку, що брюнеткою "атомна блондинка" Терон виглядає набагато ефектніше "Ти ще більш приголомшлива брюнеткою!", "Цей колір волосся неймовірно тобі до лиця...".

Нагадаємо, раніше 43-річна Шарліз Терон підірвала мережу стильним вбранням і стрункими ногами. Актриса відвідала прем'єру свого фільму в Парижі. Тоді вона обрала вбрання від Dior.

Також раніше Ніколь Кідман і Шарліз Терон вразили нев'янучим зовнішнім виглядом.